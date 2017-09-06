170 مليار درهم حجم التبادل التجاري بين الإمارات والصين 2016

نينغشيا (وام)

انطلقت أمس أعمال مؤتمر ومعرض إكسبو «الصين والدول العربية 2017» الذي يقام في مدينة ينشوان عاصمة مقاطعة نينغشيا شمال غرب الصين ويستمر حتى 8 سبتمبر الجاري، وذلك بمشاركة وفد رفيع المستوى من دولة الإمارات - شهد حفل الافتتاح حضور رسمي بارز من جمهورية الصين الشعبية وعدد من الدول العربية والأفريقية.

وتنظم الحدث حكومة منطقة نينغشيا تحت رعاية مجلس الدولة الصيني وبالتعاون مع وزارة التجارة والمجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية ويهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية..وتركز الدورة الحالية من «إكسبو الصين والدول العربية على تجارة السلع والخدمات فضلا عن التعاون في التكنولوجيا والاستثمار والسياحة.

وأكد جمعة محمد الكيت وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لقطاع التجارة الخارجية رئيس وفد الدولة أن إقامة هذه الحدث العالمي البارز تأتي في ظل التنامي في العلاقات بين جمهورية الصين الشعبية ودولة الإمارات العربية المتحدة، مشيراً إلى أن الصين احتلت صدارة أهم الشركاء التجاريين لدولة الإمارات خلال العام الماضي وبإجمالي حجم تبادل تجاري بلغ نحو 170.2 مليار درهم.

وقال إن هذا الحدث يمثل محطة مهمة من محطات التعاون وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية متوجهاً بالشكر إلى حكومة جمهورية الصين الشعبية وحكومة منطقة نينغشيا الذاتية الحكم على دعوتهم الكريمة لدولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في هذا المحفل الدولي الذي يكتسب أهمية كبيرة نظراً لما يوفره من فرص بارزة لتعزيز التعاون التنموي ثنائياً وإقليمياً وعالمياً.