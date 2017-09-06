العقارات المخصصة للسكن الطلابي فرصة استثمارية واعدة في قطاع العقارات

دبي (الاتحاد)

أجرت شركة الإمارات دبي الوطني ريت «سي إي آي سي» المحدودة «الإمارات دبي الوطني ريت»، مؤخراً، دراسات بالتعاون مع شركة «GSA» الرائدة عالمياً في قطاع السكن الطلابي. وكشفت هذه الدراسات أن سوق دبي أصبح سوقاً ناضجاً للاستثمار في فئة أصول السكن الطلابي الناشئة، خاصة أن دبي شهدت نمواً متسارعاً بصفتها مركزاً للمؤسسات التعليمية الخاصة، حيث ساهمت زيادة أعداد الطلاب الملتحقين من خارج دولة الإمارات في الجامعات والكليات في دبي، في تعزيز الطلب على عقارات السكن الطلابي. وقامت الإمارات، خلال السنوات الـ12 السابقة، بإنشاء 5 مؤسسات أكاديمية عامة و 58 مؤسسة أكاديمية خاصة، يزيد عدد الملتحقين فيها على 100 ألف طالب وطالبة. ويعكس النمو المتسارع للمؤسسات التعليمية الاستجابة المباشرة لزيادة الطلب على التعليم العالي في المنطقة، مع الأخذ في عين الاعتبار أن العديد من الطلبة الملتحقين هم من خارج الإمارات.

وفي الآونة الأخيرة، ارتفعت أعداد الملتحقين في الجامعات والكليات في دبي منذ عام 2009 بمعدل نمو سنوي يبلغ 6.4 %، حيث زاد عدد الطلبة في المدينة على 60 ألف طالب وطالبة، علماً أن معدل النمو السنوي هذا يجسّد نحو ضعف المتوسط الدولي (3.7 % سنوياً) خلال الفترة ذاتها. ويرجع هذا النمو المتسارع لقطاع التعليم العالي في الإمارة إلى عوامل عديدة تساهم في دعمه ومن أبرزها النمو السكاني المستمر، والقرب الجغرافي النسبي للعديد من الدول، فضلاً عن الدعم الحكومي القوي للقطاع.

وقال أنتوني تايلور، مدير الصندوق في شركة الإمارات دبي الوطني ريت: «تشهد أعداد الطلبة الملتحقين بالجامعات في دبي نمواً متسارعاً، وهو أمرٌ لا بد أن ينعكس على عقارات السكن الطلابي المتوافرة التي يجب أن تلبي هذا الطلب المتنامي. وحالياً، يبلغ مجموع أسرّة السكن الطلابي في المدينة نحو 4000 سرير، أي ما يلبي احتياجات 6.5 % فقط من إجمالي الطلبة الملتحقين في المؤسسات الأكاديمية في دبي. ومقارنة مع قطاع التعليم العالي الناضج في المملكة المتحدة على سبيل المثال، الذي يغطي نحو 24 % من الطلب، يمكننا أن نلمس فرصة واضحة في إنشاء المزيد من العقارات المخصصة للسكن الطلابي. وبعد عملية الاستحواذ الأخيرة على مبنى السكن الطلابي يونينست دبي لان الذي كانت GSA استكملت إنشاءه حديثاً، يسعى فريقنا حالياً لإيجاد أصول أو مشاريع مشابهة نؤمن بأنها ستثمر عن عوائد جذابة».

وتعدُّ دبي أحد أكبر أسواق فروع المؤسسات العالمية للتعليم العالي، إذ توفر 10 مناهج دولية مختلفة عبر 24 مؤسسة أكاديمية.