مجموعة شوبا تطلق «هارتلاند غاردينيا»

دبي (الاتحاد)

أطلقت مجموعة «شوبا» مشروع «هارتلاند غاردينيا» الذي يتكون من فلل فخمة على قناة دبي المائية الجديدة في مدينة محمد بن راشد آل مكتوم. يندرج هذا المشروع تحت المرحلة الثانية من مجمع الفلل في «شوبا هارتلاند» التي تصل مساحتها الإجمالية إلى 8 ملايين متر مربع، وتبلغ المساحات الخضراء فيها 2.4 مليون متر مربع، أي نحو 30% من المدينة السكنية المتكاملة.

وتعد «شوبا هارتلاند» من المشاريع السكنية الأكثر فخامة في قلب دبي والتي تحاط بأهم مناطق الجذب السياحي والاقتصادي في المدينة.

ويتألف مشروع «هارتلاند غاردينيا» من فلل تتميز بالمساحة الشاسعة مكونة من أربع غرف نوم، وتتوزع على طابقين ذات تصاميم فريدة من نوعها.

يبلغ حجم الفيلا 4349 قدم مربعة، وتتألق بتصميم داخلي مميز يتضمن مصعدا كهربائيا.

و تتميز فلل غاردينيا بوجود الأبواب القابلة للسحب التي تسمح للسكان بدمج المساحات الداخلية والخارجية بسلاسة

وقال بي إن سي مينون، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة شوبا: «يسعدنا إطلاق مشروع هارتلاند غاردينيا الذي يحتوي على الفلل الفاخرة التي تقدم أفضل سبل الراحة للسكان، كونها تحتوي على تصاميم داخلية وخارجية مميزة كالمصعد الكهربائي الداخلي، والحديقة الخارجية والتراس، وغيرها من المميزات».