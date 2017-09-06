«داماك» تتألق في 2017 وتمنح عقوداً بقيمة 3.5 مليار درهم

دبي (الاتحاد)

منحت شركة داماك العقارية 370 عقداً بقيمة 3.5 مليار درهم منذ يناير 2017.

وتضمنت العقود خدمات البناء والتوريد والاستشارات عبر المشاريع المختلفة.

وحظي «أكويا أكسجين»، أكبر مجمّع للغولف لدى «داماك»، بالحصة الأكبر من العقود، مع استمرار أعمال البناء الرئيسية في المشروع الممتد على مساحة 55 مليون قدم مربعة.

وفي هذا العام وحده، أبرمت «داماك» عقوداً بقيمة 1.8 مليار درهم، كما اختارت أبرز الخبراء والشركاء في القطاع لتنفيذ أعمال البناء في مشروع «أكويا أكسجين». وقال محمد الطحاينة، نائب رئيس أول للشؤون التجارية في شركة «داماك العقارية»: منحت «داماك» عقوداً بقيمة تخطت 3.5 مليار درهم حتى الآن في هذا العام عبر أكثر من 20 مشروعاً، التي تشمل اثنين من مجتمعات الغولف والأبراج السكنية والفندقية في كل من دبي وجدة والرياض، ومشروعنا الفاخر في لندن، كما تسير أعمال تطوير مجمّع «داماك هيلز» حسب الجدول الزمني المحدد».

ويتم منح عقود رئيسية لتسريع أعمال تطوير الأماكن والحدائق العامة في المجمّع الممتد على مساحة 42 مليون قدم مربعة، واستكمال أعمال البناء والتشطيب لعدد كبير من الوحدات التي يرتقب تسليمها في وقت قريب». ونجحت «داماك» في تسليم 1100 وحدة تقريباً في مجمّعها الرئيسي في «داماك هيلز»، مما رفع عدد الفلل والشقق المسلّمة هناك إلى أكثر من 3100 وحدة. كما أطلقت الشركة في فبراير مشروع «ترامب إنترناشيونال غولف كلوب» في دبي، وتواصل تسليم شققها السكنية وغرفها وشققها الفندقية، المطلة على ملاعب الغولف.

ومنذ يناير 2017، منحت «داماك» عقوداً بقيمة 127 مليون درهم، تضمنت أعمالاً لمجموعة من الخدمات لمختلف الفلل والمساحات الطبيعية الخضراء المحيطة بها التي يتم استكمالها لتسليمها في المجمّع. وتضمنت قائمة الشركاء الرئيسيين الذين عيّنتهم «داماك العقارية» رواداً في القطاع مثل شركة «أرابتك للإنشاءات»، وشركة «شاينا ستيت كونستراكشن انجنيرنج»، وشركة «غنتوت الخليج للمقاولات» وشركة «تقنية الأبراج للمقاولات ذ.م.م»، وشركة محمد عبدالمحسن الخرافي وأولاده ذ.م.م، والشركة الهندسية للإنشاء والتعمير «سي آر سي»، وشركة «كيو إنترناشيونال كونسلتنتس»، و»سيمبلكس إنفرا ستركشر؛ المحدودة (فرع دبي). وخلال الصيف، منحت «داماك» عقداً بقيمة 628 مليون درهم لبناء نحو 1300 فيلا في «أكويا أكسجين»، إضافة إلى منح المقاول العالمي «ملتيبليكس» عقداً بقيمة 1.14 مليار درهم لبناء مشروع «داماك» السكني الفاخر «أيكون لندن وان»، في المملكة المتحدة.