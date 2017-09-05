«دناتا»: المناولة من النقل إلى التحميل على سحابة رقمية

دبي (الاتحاد)

تنفذ شركة سيمنس للبريد والطرود والخدمات اللوجستية للمطارات منصة برمجيات سحابية متطورة لعمليات شركة «دناتا» للشحن في دبي. ويتيح البرنامج إمكانية مناولة البضائع الأرضية رقمياً في كل عمليات النقل وصولاً إلى الجانب الآخر من رصيف التحميل. وستحصل «دناتا» من هذه الخطوة على زيادة كبيرة في الشفافية والتعاون السلس القائم على التكنولوجيا مع وكلاء الشحن وشركات الطيران.

وقال برناد ستروك، نائب الرئيس الأول لخدمات الشحن بدولة الإمارات ولخدمات الطيران في مطار دبي الدولي لدى دناتا «سنرسي معايير جديدة في صناعة الشحن الجوي بوجود سيمنس كشريك للابتكار. وبفضل تطبيق التحول الرقمي في كل عملياتنا من البداية وحتى النهاية، سنتمكن من تكييف خدماتنا لتصبح أكثر ملاءمة لمتطلبات عملائنا، فضلاً عن تعزيز قدراتنا التنافسية».

وتستند المنصة إلى برنامج «AX4» الذي تقدمه شركة «Axit» التابعة لشركة سيمنس للبريد والطرود والخدمات اللوجستية للمطارات.

وتعتبر «دناتا» للشحن أحد أبرز مزودي الخدمات الجوية في العالم، حيث تتعامل مع 2.8 مليون طن متري من البضائع سنوياً في أكثر من 40 مطارًا حول العالم. كما تقوم «دناتا» بتوفير خدمات الشحن الجوي لنحو 200 شركة طيران حول العالم.

وبحلول نهاية العام الماضي، تعاقدت «دناتا» مع «سيمنس للبريد والطرود والخدمات اللوجستية للمطارات» لتحديث عمليات التشغيل الآلي ضمن المطار من خلال برنامجها المتطور «Cargo Compact». ويوفر الحلان الموجهين للعملاء إمكانية إنشاء المزيد من العمليات المتكاملة.