محاضرة حول كتاب «سلطان القاسمي: مؤرخ العصر»

الشارقة (الاتحاد)

نظم معهد الشارقة للتراث اليوم محاضرة حول كتاب "سلطان بن محمد القاسمي.. مؤرخ العصر"، ألقاها الدكتور منّي بونعامة مؤلف الكتاب، وذلك بمقر المعهد. ويُعد هذا الكتاب أول دراسة علمية ومنهجية للأعمال التاريخية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وهو خلاصة جهد وبحث وتقصي سنوات طوال، سخّرها سموه خدمةً لمشروعه التاريخي الهادف إلى كتابة تاريخ منطقة الخليج بشكل عام وإمارات الساحل العربي (دولة الإمارات العربية المتحدة حالياً) بشكل خاص، وتنقيته من الشوائب وتنقيحه ممّا علق به من دسائس من لدن تلامذة المدرسة الاستعمارية ومن حذا حذوهم سعياً منهم إلى تزييف تاريخ المنطقة.

وتحدث المؤلف خلال المحاضرة عن الكتابة التاريخية في إمارات الساحل العربي، ثمّ إشكالية التدوين في الثقافة الإماراتية، مروراً بمرحلة التأسيس والموارد الفكرية والمجالات الثقافية التي طالها اهتمام الرعيل الأوّل من المثقفين الإماراتيين، ثمّ أبرز المساهمات في الكتابة التاريخية الإماراتية، وصولاً إلى الكتابات الاستعمارية التي عكف على كتابتها وتحريرها أبناء المدرسة الاستعمارية الغربية.