مجموعة الاتحاد للطيران تُعيّن رئيساً تنفيذياً جديداً لذراعها الهندسية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة الاتحاد للطيران عن تعيين عبد الخالق سعيد رئيساً تنفيذياً جديداً لذراعها الهندسية شركة الاتحاد للطيران الهندسية، ليخلف بذلك جيف ويلكنسون، الذي يغادر منصبه بعد 11 عاما من العمل لدى الشركة.

ويتمتع عبد الخالق سعيد بأكثر من 35 عاماً من الخبرة الدولية الواسعة في مجال خدمات صيانة الطائرات والإصلاح والعمرة (MRO )، حيث انضم إلى الاتحاد للطيران الهندسية قادماً من شركة توربين للخدمات والحلول (TS&S)، التي كان يشغل فيها منصب الرئيس التنفيذي منذ عام 2014.

وشغل سعيد قبل ذلك منصب الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لتكنولوجيا الطائرات (أدات)، حتى استحواذ شركة الاتحاد للطيران عليها في عام 2014، وتحولت إلى الاتحاد الهندسية. كما شغل خلال مسيرته مناصب عُليا في شركة مبادلة للطيران، وشركة جيت إيروايز، وطيران الخليج.

وقال محمد مبارك فاضل المزروعي، رئيس مجلس إدارة مجموعة الاتحاد للطيران «من دواعي سرورنا انضمام عبد الخالق وقيادته فريقاً عالمياً من ذوي الخبرات في الاتحاد للطيران الهندسية».

وأضاف المزروعي «لقد تمكَنت الشركة خلال 25 عاما من تعزيز دور القطاع الطيران التجاري في دولة الإمارات العربية المتحدة وإبراز مكانة إمارة أبوظبي كمركز عالمي للطيران. ولا ريب في أن خبرة عبد الخالق سعيد الواسعة في مجال صناعة الطيران إلى جانب كونه قياديا متمرّسا من شأنها أن تُمكننا من تحقيق نمو طموح واعتماد خطط مبتكرة لأعمالنا الهندسية لمواصلة النمو على نحو مستدام».

من جهته، قال راي جاميل الرئيس التنفيذي المؤقت لمجموعة الاتحاد للطيران «يمتلك عبد الخالق سعيد خبرة دولية واسعة في مجال صيانة وإصلاح وعمرة أعمال الطيران، ولديه اطلاع ومعرفة بقطاع الطيران في المنطقة، بالإضافة إلى سجل حافل من الإنجازات يجعله الخيار الأنسب لقيادة هذا القطاع الحيوي في مجموعة الاتحاد للطيران. ولا شك بأن أعمال الصيانة الهندسية تُمكّن شركة الاتحاد للطيران وشركات طيران عالمية أخرى من مواصلة تحليق أسطول طائراتهم عالياً في الاجواء من خلال تقديم خدمات تراعي أعلى مستويات السلامة والجودة».

كما أثنى رئيس مجموعة الاتحاد للطيران المؤقت على إنجازات جيف ويلكينسون خلال فترة عمله حيث أشرف بدوره على دمج شركة أبوظبي لتقنيات الطائرات « أدات» مع شركة الاتحاد للطيران الهندسية، والتي تحتاج إلى مهارات قيادية عالية. فقد حصلت الشركة في عهده على اعتماد وموافقة الوكالة الأوروبية لسلامة الطيرانEASA الخاصة بتصميم وتولي التغييرات والإصلاحات في المقصورات بتقنية 3D لتوفير حلول أكثر شمولاً من الجوانب الفنية.

من جهته، أعرب عبد الخالق سعيد عن فخره بالانضمام إلى شركة الاتحاد للطيران الهندسية.