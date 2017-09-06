تشيلي تؤكد مشاركتها في «إكسبو 2020 دبي»

دبي (الاتحاد)
أعلنت تشيلي رسمياً مشاركتها في أول إكسبو دولي يقام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، لتنضم بذلك إلى قافلة الدول التي ستحتفي مع دولة الإمارات العربية المتحدة بالإبداع البشري خلال إكسبو 2020 دبي.
ويقدم إكسبو 2020 دبي من خلال شعاره الرئيسي «تواصل العقول وصنع المستقبل»، منصة قيمة للمشاركين لدعم ورعاية الإبداع والابتكار وتعزيز التعاون الدولي، فضلاً عن توفير نافذة تتيح لملايين الزوار تكوين صورة عن معالم المستقبل وملامحه، عبر الموضوعات الفرعية الثلاثة للحدث، وهي الفرص والتنقل والاستدامة.
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ويمثل برنامج «ستارت اب- تشيلي» أحد أبرز برامج الابتكار والإبداع هناك.
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