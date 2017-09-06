تشيلي تؤكد مشاركتها في «إكسبو 2020 دبي»

دبي (الاتحاد)

أعلنت تشيلي رسمياً مشاركتها في أول إكسبو دولي يقام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، لتنضم بذلك إلى قافلة الدول التي ستحتفي مع دولة الإمارات العربية المتحدة بالإبداع البشري خلال إكسبو 2020 دبي.

ويقدم إكسبو 2020 دبي من خلال شعاره الرئيسي «تواصل العقول وصنع المستقبل»، منصة قيمة للمشاركين لدعم ورعاية الإبداع والابتكار وتعزيز التعاون الدولي، فضلاً عن توفير نافذة تتيح لملايين الزوار تكوين صورة عن معالم المستقبل وملامحه، عبر الموضوعات الفرعية الثلاثة للحدث، وهي الفرص والتنقل والاستدامة.

ولمشاركة تشيلي في إكسبو 2020 دبي، أهمية كبيرة لما تتمتع به الدولة اللاتينية من ثروات طبيعية وإمكانات بشرية عظيمة، حيث يتيح لها إكسبو 2020 دبي المنبر المثالي لاستعراض جهودها في تطبيق آليات إنتاجية مستدامة بيئياً في عدد من القطاعات الاقتصادية، وهذا يشمل زيادة محاصيل الأغذية العضوية، وحماية المحيطات وإدارة مواردها فضلاً عن استخدام مصادر الطاقة المتجددة غير التقليدية والتي تؤمن حالياً 17% من إجمالي احتياجات البلاد من الطاقة ومن المتوقع أن تصل هذه النسبة إلى 70% بحلول العام 2050.

ويمثل برنامج «ستارت اب- تشيلي» أحد أبرز برامج الابتكار والإبداع هناك.