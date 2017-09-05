سوق.كوم يستحوذ على Wing.ae

دبي(الاتحاد)

أعلن «سوق.كوم» أمس التوصل إلى اتفاق نهائي للاستحواذ على Wing.ae السوق الإلكتروني المتخصص بالتوصيل السريع حسب الطلب في دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يقدم حلول توصيل مبتكرة وسهلة من خلال التطبيق، أو الموقع الإلكتروني للعملاء من الأفراد والشركات.

قد استثمر «سوق.كوم» سابقاً في موقع Wing.ae والآن سيحصل على حصة 100% من أسهم الشركة. وفي ضوء الاتفاقية الجديدة، سيحظى موقع Wing.ae بالدعم الكامل من «سوق.كوم»، الشركة التابعة لـ «أمازون»، ويؤكد هذا الاستثمار على الالتزام المستمر للشركات الثلاث بتزويد عملاء «سوق.كوم» بخبرة عالمية المستوى. وسيواصل Wing.ae الاستثمار في تعزيز خدماته الإقليمية للتوصيل في اليوم نفسه أو اليوم التالي، بما يتيح قدراً أكبر من الراحة لعملاء Wing.ae بمن فيهم «سوق.كوم». وقال رونالدو مشحور، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لـ «سوق.كوم»: «يشكل العملاء محور الاهتمام الرئيس لموقع «سوق.كوم»، وسنواصل تقديم تجربة تسوق استثنائية عبر الإنترنت، وهو ما يجعل خدمات التوصيل السريع والموثوق عاملاً أساسياً لمواصلة تحقيق الهدف.