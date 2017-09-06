أبوظبي (الاتحاد)

كشف تقرير للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات أن نسبة الهواتف الذكية من إجمالي الهواتف المسجلة على شبكات دولة الإمارات بلغت 81.5% خلال الفترة ما بين الأول من أبريل 2017 إلى 30 يونيو 2017.

وفيما يتعلق بأنواع الهواتف الذكية، قال التقرير، إن جهاز «آيفون6» هو الهاتف الذكي الأكثر استخداماً في الدولة، بنسبة 3.1% من إجمالي عدد الهواتف المسجلة على شبكات دولة الإمارات. وأوضح التقرير أن جهاز «آيفون6» كان ثاني أكثر الأجهزة الذكية استخداماً في دولة الإمارات بنسبة 2.33%. وجاء هاتف «آيفون7» في المرتبة الثالثة بنسبة 2.25%، فيما احتل هاتف «آيفون7 بلاس» المرتبة الرابعة بنسبة 1.77%. ويعتبر جهاز «آيفون6» اكثر جهاز سجل على الشبكات من بين كل الهواتف بنسبة 3.1%.

وأشار التقرير إلى أن 34.5% من الهواتف المسجلة على شبكات دولة الإمارات تم تصنيعها من قبل سامسونج في الربع الثاني من العام 2017. تليها الأجهزة المصنعة من قبل نوكيا بنسبة 22.9%. وحلت آبل في المركز الثالث من حيث تصنيع الهواتف المسجلة على شبكات الدولة بنسبه 15.5%، تليها شركة لينوفو بنسبه 5.4%، ثم شركة هواوي بنسبة 3.2%.

كما زار مستخدمو الهواتف الذكية وخدمات الإنترنت الثابتة في الإمارات مجموعة متنوعة من مواقع التطبيقات. وكان متجر التطبيقات «آبل آي تيونز» الأكثر زيارة، يليه «سامسونج آب»، ثم متجر تطبيقات «آندرويد». ووصل عدد الزيارات التي أجراها مستخدمو الهواتف الذكية وخدمة الإنترنت الثابت لمواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة بين الأول من أبريل إلى 30 يونيو من العام الجاري 20.4 مليار زيارة، بلغت حصة «فيسبوك» فيها%90.4، يليه موقع «تويتر» بنسبة 5.0%، ثم «لينكد إن» بنسبة 4.6%.