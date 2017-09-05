ندوة في أبوظبي تستعرض آثار الثورة الصناعية الرابعة على الحوكمة



تاريخ النشر: الخميس 07 سبتمبر 2017 أبوظبي(الاتحاد) نظم مركز أبوظبي للحوكمة التابع لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي ندوة «آثار الثورة الصناعية الرابعة على الحوكمة والقوانين»، وذلك في إطار جهود المركز لتعريف شركات ومؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات المالية والمصرفية بصورة خاصة ، إلى آثار الثورة الصناعية الرابعة والتكنولوجيا الرقمية ومخاطر التكنولوجيا المالية للبنوك وقطاع الخدمات المالية والحوكمة والتبعات القانونية للثورة الصناعية الرابعة. وركز فيليب ويتس المؤسس والعضو المنتدب في شركة «إنهانزد بانكنج جفرنرز» ومقرها زيوريخ في حديثه حول آثار الثورة الصناعية الرابعة على الحوكمة والقوانين على مدى تأثير الثورة الصناعية الرابعة على حياة وصحة الناس والأمان الوظيفي والمالي، وكيف ستؤثر التكنولوجيا الجديدة سلباً وتلغي الحواجز بين المجال الملموس والرقمي والحيوي، متسائلاً &ndash هل يجب أن نخاف من الريبوتات والذكاء الصناعي وهل ستأخذ منا وظائفنا؟- كما تحدث المحاضر عن التكنولوجيا الرقمية والإنترنت والعملات الرقمية والتجارة الخوارزمية وسرقة البيانات ومخاطر التكنولوجيا الرقمية على قطاع البنوك وشركات الخدمات المالية. واختتم حديثه بالإشارة إلى العواقب الحوكمية والقانونية والأخلاقية للتكنولوجيا الرقمية، معرفاً الثورة الصناعية الرابعة على أنها كتلة من التقنيات التي تلغي الخطوط والفواصل بين المجال المادي والرقمي والحيوي.