ولي عهد عجمان: الخدمات الحكومية تشهد نقلة نوعية مستقبلاً

عجمان (وام)

أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، أن التحول الرقمي وعمل الحكومة خلال المرحلة المقبلة، يشهدان نقلة نوعية للخدمات الحكومية تركز على التقنية والحرفية في أداء المؤسسات مستمدة من أفضل التطبيقات العالمية، موجها بتنفيذ الإجراءات اللازمة للتحول الرقمي لمواكبة التطور العالمي وتوجهات قيادة دولة الإمارات في هذا الشأن.

جاء ذلك، في تصريحات لسموه، أمس، عقب حفل توقيع اتفاقية التعاون المشترك التي أبرمتها حكومة عجمان الرقمية مع مصرف عجمان وشركة «إم بي إم إي»، إحدى الشركات الرائدة في حلول الدفع الإلكتروني.

وتهدف الاتفاقية إلى تحقيق «رؤية عجمان 2021»، وخطة التحول الرقمي للإمارة 2017 - 2021 التي تقود تنفيذها حكومة عجمان الرقمية، ولتعزيز العلاقات وتطوير الموقع الرسمي للإمارة «Ajman.ae».

وأوضح سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي أن توقيع مثل هذه الاتفاقيات يدل على وجود خطط وبرامج متطورة لنقلة نوعية للخدمات الحكومية تركز على تقديم خدمات عالية الجودة من قبل الدوائر الحكومية، وأن حكومة عجمان تحرص أشد الحرص على تطوير العمل في جميع دوائر الإمارة، وتحقيق التنسيق والربط الإلكتروني بينها بغرض إيجاد ترابط بين المدخلات والعمليات والمخرجات لكل منها، وكذلك متابعة الأداء، وتقويم الإنجازات أولاً بأول، وتقديم خدمات للمتعاملين، وإنهاء معاملاتهم بأسرع وقت ممكن دون تأخير.