«اللولو» تفتتح متجرها الثاني في إندونيسيا

أبوظبي (الاتحاد)

في إطار استراتيجيتها التوسعية الطموحة في منطقة الشرق الأقصى، افتتحت مجموعة اللولو الإماراتية «الهايبرماركت» الثاني لها في «بي اس دي سيتي»، مقاطعة تانجيرانج، في إندونيسيا.

افتتح «الهايبرماركت» الجديد هيماوان هاريوغا، رئيس مجلس إدارة هيئة الاستثمار في إندونيسيا، والدكتور سوتيسنو راويتا، نائب محافظ مقاطعة بانتن، ووليد درويش الرئيس، مستشار في سفارة الإمارات في جاكرتا، ويوسف علي ام ايه، رئيس مجلس إدارة مجموعة اللولو العالمية وعدد من كبار المسؤولين الحكوميين.

ويعد هذا المتجر الثاني لمجموعة اللولو في إندونيسيا التي شهدت افتتاح «الهايبرماركت» الأول في العاصمة جاكرتا العام الماضي.

وتعتزم المجموعة مواصلة استثماراتها المنشودة في إندونيسيا والبالغة 500 مليون دولار، من خلال إنشاء 10 متاجر «هايبرماركت» في السنوات الثلاث المقبلة.

وقال يوسف علي ام ايه، رئيس مجموعة اللولو، خلال حفل الافتتاح: «إن رد الفعل والاستجابة الكبيرة لعملائنا على افتتاح (الهايبرماركت) الأول في العام الماضي في كاكونغ، شجعنا على توسيع عملياتنا في إندونيسيا».

وأضاف يوسف علي: «من خلال استثمار حوالي 300 مليون دولار في المرحلة الأولى، فإننا نخطط لافتتاح 8 متاجر (هايبرماركت) بحلول نهاية العام 2018، إضافة إلى منشأة الخدمات اللوجستية المركزية والتخزين في جاكرتا. ومن المتوقع أن توفر هذه المشروعات أكثر من 5 آلاف فرصة عمل للإندونيسيين».

وقال: «استثمرت اللولو أيضاً بشكل كبير في الزراعة التعاقدية لزيادة مشترياتها من إندونيسيا لضمان إمدادات مستمرة لعملياتها في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا والهند».

ويمتد (الهايبرماركت) الجديد على مساحة أكثر من 200 ألف قدم مربعة، حيث تم تصميمه ليوفر راحة المتسوقين من خلال تقديم تجربة تسوق عصرية.