«اقتصادية أبوظبي» نحو القضاء على ظاهرة الرخص الوهمية

يوسف البستنجي (أبوظبي)

أعدت دائرة التنمية الاقتصادية-أبوظبي آلية لمواجهة ظاهرة الرخص الاقتصادية الوهمية في أبوظبي تقوم على زيارات ميدانية وحملات تفتيش مكثفة لفريق التفتيش بمركز أبوظبي للأعمال، وتفعيل الربط الإلكتروني مع «توثيق»، التابع لدائرة الشؤون البلدية والنقل، واستحداث عقوبة مالية 50 ألف درهم للمنشآت المخالفة وإدراجها على القائمة السوداء، وإنشاء وحدة تحقيق في الدائرة.

وأسفرت هذه الإجراءات عن إحالة 100 منشأة تجارية مشبوهة إلى التحقيق لاتخاذ الإجراءات اللازمة (70 منها في أبوظبي و5 في العين و25 في الظفرة)، كما تم إلغاء إقامات العمالة الصادرة عن هذه الشركات وإعطائهم مهلة لتصحيح أوضاعهم.

وقال خليفة بن سالم المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية-أبوظبي بالإنابة إن ظاهرة الرخص الاقتصادية الوهمية والمحال المغلقة تعد عاملا يؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات بشكل عام.

وأشار إلى تشكيل فريق عمل مشترك برئاسة دائرة التنمية الاقتصادية وعضوية وزارة الموارد البشرية والتوطين والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب &ndash أبوظبي تسند إليه مسؤولية الكشف عن الممارسات الوهمية والحد من العمالة السائبة وتأمين إطار قانوني صحيح للمقيمين في الدولة.

وأضاف خليفة المنصوري أن بروز ظاهرة الرخص الصورية والوهمية جاء بسبب الممارسات الخاطئة من خلال تشكيل غطاء قانوني لمالك الشركة أو الشريك فيها لضمان الإقامة في الدولة، ولا يتم تسجيل أي عامل على هذا النوع من الشركات.

وأشار إلى أن بين الممارسات الخاطئة التي تمارسها الشركات الوهمية، استقدام العمالة من الخارج للمتاجرة بتصاريح العمل مقابل عائد مالي أو للقيام بأعمال خاصة للمالك أو العمل الشخصي المنزلي لديه إضافة إلى تجنب دفع الضرائب في دولها الأصلية أو الاحتيال على بعض فئات المستهلكين كبعض شركات التايم شير، والمتاجرة المالية (فوركس)، وغيرها من الأنشطة الأخرى التي تهدف إلى النصب والاحتيال للاستيلاء على أموال الغير.

من جانبه، أفاد محمد منيف المنصوري المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال بالإنابة أن آلية محاربة ظاهرة الرخص الوهمية التي تنفذها إدارة الحماية التجارية في الدائرة تعتمد على عدد من الإجراءات تبدأ بالاشتباه في وجود رخصة وهمية من خلال عمل مفتش الدائرة مروراً بإصدار أمر توقيف المنشأة واستدعاء صاحبها للتحقيق في نتائج التفتيش، وانتهاء بتحرير مخالفة وفق بنود الرخص الوهمية في جدول المخالفات.