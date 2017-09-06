سلطان القاسمي يدشن «الجادة» العقاري بـ 24 مليار درهم

الشارقة (الاتحاد)

شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أمس حفل إطلاق مشروع «الجادة» العقاري، وذلك في قاعة الجواهر بالشارقة.

وحسب بيان أمس، يعد مشروع «الجادة» العقاري التي تمتلكه شركة «أراد» المنبثقة من شراكة مجموعة بسمة ومجموعة «كيه بي دبليو للاستثمار»، الأكبر من نوعه في إمارة الشارقة، حيث تبلغ مساحته 24 مليون قدم مربعة بتكلفة 24 مليار درهم، ويشتمل المشروع على عدد من المرافق الصحية والتعليمية والتنموية، وتحمل هندسته المعمارية روح وعبق الشارقة الأصيل.

وقال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام رئيس مجلس إدارة «أراد»، في كلمة خلال الحفل: في إمارة الشارقة التي تنتهج الفكر والعلم والثقافة مرتكزاً رئيساً للبناء، وفي الإمارة التي تخطو نحو مستقبل تتكامل فيه عناصره التنموية المستدامة، يشرفنا إطلاق مشروع جديد يشكل توجهاً مختلفاً في الفكر العقاري، ويكمل منظومة مشاريع الشارقة التي تعكس روح الإمارة ونهجها التطويري».

وأشار إلى أن «الجادة» وجهة «شارقية» جديدة تحمل رسالة الإمارة وقيمها، تجتمع فيها ثورة «الكونكريت» مع ألق الثقافة والحضارة لتشكل نموذجاً تنموياً وعمرانياً فريداً، تجسيداً لرؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي.