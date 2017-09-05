زوج ملكة الدنمارك مصاب بمرض خطير

أ ف ب

يعاني الأمير هنريك الفرنسي الأصل زوج ملكة الدنمارك مارغريت الثانية من الخرف، بحسب ما أعلن القصر الملكي اليوم الأربعاء.



وجاء في بيان صادر عن القصر الملكي في الدنمارك "بعد أبحاث طويلة وسلسلة فحوصات طبية أجريت خلال الصيف، خلص فريق من الأطباء المتخصصين في مستشفى كوبنهاغن إلى أن صاحب السمو الملكي الأمير هنريك يعاني من الخرف".



وأشار البيان إلى أن "الإصابة المشخصة تؤدي إلى تدهور القدرات الإدراكية"، من دون توضيح نوع الخرف الذي أصيب به الأمير، علما أن مرض الزهايمر هو أكثر أنواع الخرف شيوعا.



من ثم، سيقلل زوج الملكة من أنشطته، بحسب القصر الملكي.

وكان هنري دو لابورد دو مونبيزا التقى زوجته عام 1965 عندما كان يعمل في سفارة فرنسا في لندن. وبعد زواجه، لم تأسر شخصيته المفعمة حيوية قلوب الدنماركيين الذين سخروا من إعلانه الانسحاب من الحياة العامة مطلع عام 2016.

