الزبيبي يتخطى «حواجز الشارقة»

الشارقة (وام)

شارك 140 فارساً وفارسة في منافسات البطولة الصيفية الخامسة لقفز الحواجز بالشارقة، وتوج الفارس محمد فادي الزبيبي من نادي مندرة للفروسية على صهوة جواده «تولونا» بلقب الشوط الرابع جولة واحدة ضد الزمن، وجاء في المركز الثاني الفارس عمر الصواف من إسطبلات العساكر على صهوة جواده «فورتونا آر» بزمن وقدره 53.12 ثانية، وحصد المركز الثالث الفارس أسامة الرفاعي على صهوة جواده «أيسيجو»، وبزمن قدره «53.66» ثانية، وكان المركز الرابع من نصيب الفارس هشام غريب من إسطبلات العلي على صهوة جواده «كولونيل» بزمن قدره 55.00 ثانية.

وتوج الفرسان أصحاب المراكز الأولى سلطان محمد خليفة اليحيائي، مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق، ويوسف المحمودي، وكان ضمن أعضاء لجنة التحكيم الشيخ خالد بن فيصل القاسمي.