إطلاق «بوابة دبي الرياضية» دعماً لمستقبل القطاع

دبي (وام)

أطلق مجلس دبي الرياضي، بالتعاون مع مؤسسة دبي للمستقبل، مبادرة «بوابة دبي الرياضية» التي ستُشكل نافذة إلكترونية مدعومة بتطبيقات للهواتف الذكية تضم كافة الفعاليات والمبادرات التي يشهدها القطاع الرياضي في الإمارة، فضلاً عن كونها دليلاً يجمع مختلف الخدمات التي تقدمها المنشآت الرياضية في دبي وتحديثاتها. تأتي المبادرة، دعماً لتوجهات الدولة في ريادة مختلف مجالات التطوير عالمياً، وتأكيداً على مضي إمارة دبي في استحداث وتطبيق المشاريع والمبادرات التي تركز على احتياجات المستقبل التي تعمل على تلبيتها اليوم، وفي إطار المشاريع التي اعتمدها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، ضمن مبادرة «دبي 10X» في فبراير الماضي على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات، وبلغ إجماليها 26 مشروعاً قدمتها 24 جهة حكومية في دبي. وعن أهمية المبادرة ودورها في تطوير المشهد الرياضي، قال سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، إن «بوابة دبي الرياضية» ستخدم القطاع الرياضي في الإمارة، كونها تعمل كمنصة رسمية متكاملة لتوفير المعلومات المتعلقة بالأنشطة الرياضية في دبي، وتلبية احتياجات الجمهور من خلال تعريفهم بمواعيد الأنشطة والفعاليات وكيفية الاشتراك بها، وكذلك القيام بالحجز واختيار المواعيد المناسبة عند الرغبة في الاشتراك.

وأضاف حارب: «يشهد القطاع الرياضي في دبي زخماً كبيراً، نظراً لتنوع مكوناته ما بين سباقات وبطولات محلية وعالمية، ما شكّل دافعاً لتطوير منصة إلكترونية لتعريف هواة الرياضة وممارسيها بالتفاصيل المتعلقة بالمرافق والأنشطة ومواعيد إقامة الفعاليات، كما تقدم البوابة طيفاً واسعاً من الخدمات، حيث يمكن للراغبين البحث عن الفعاليات المقامة والتسجيل والمشاركة فيها، مع إمكانية مشاهدة الفعاليات الرياضية عن طريق الواقع الافتراضي أو الواقع المعزز، وحجز أماكن الإقامة والمواصلات».