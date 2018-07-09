الظفرة يبدأ تحضيراته للموسم الجديد

أبوظبي (الاتحاد)

يقود الصربي فوك رازوفيتش مساء اليوم المران الأول لفريق الظفرة في الملعب الفرعي التابع للنادي بالعاصمة أبوظبي بعدما خضع اللاعبون على مدار اليومين الماضيين إلى الفحوص الطبية الروتينية.

وينتظر أن يشارك في المران الأجانب الخمسة الذين تضمهم صفوف الظفرة في الوقت الحالي، وهم الأوروجوياني نيكولاس ميليسي القادم من الهلال السعودي والبرتغالي هيلدر جوديز القادم من نادي ريوهاري البرتغالي، والمغربي أمين العطوشي لاعب الوداد، والبرازيلي ديجو رودريجيس القادم من نادي ريمس الفرنسي إلى جانب المهاجم السوري رأفت مهتدي المفترض أن يقوم النادي بإعارته خلال الفترة القادمة كون اللوائح تفرض على كل نادي تقييد أربعة لاعبين أجانب فقط.

وتتواصل تدريبات الظفرة في أبوظبي حتى 29 الشهر الجاري موعد المغادرة إلى المعسكر الخارجي المنتظر أن تشهده ألمانيا، علماً بأن شركة كرة القدم نجحت في إبرام عدد من الصفقات المميزة على صعيد اللاعبين المواطنين، إذ تعاقدت مع خالد باوزير وسهيل المنصوري القادمين من الوحدة إلى جانب بدر العطاس لاعب الجزيرة وحميد المسماري القادم من الفجيرة. الجدير ذكره أن شركة الظفرة لكرة القدم كانت قد أعلنت أهدافها من الموسم القادم وتتمثل في احتلال موقع متقدم على لائحة ترتيب بطولة دوري الخليج العربي إلى جانب تبديد الصورة المتواضعة التي ظهر عليها الفريق في الموسم الماضي بعدما نجا في الجولات الأخيرة من خوض ملحق الهبوط إلى دوري أندية الدرجة الأولى، كما أعلنت الشركة أنها وضعت نصب عينيها المنافسة على لقبي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وكأس الخليج العربي.