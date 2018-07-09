كريس بول 4 سنوات بـ 160 مليون دولار

نيويورك (أ ف ب)

وقع كريس بول عقداً جديداً مع فريقه هيوستن روكتس المشارك في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، في صفقة لأربع سنوات قدرت بـ 160 مليون دولار.

ويلعب بول في صفوف هيوستن، إلى جانب جيمس هاردن أفضل لاعب في البطولة.

وسجل بول البالغ من العمر 33 عاماً، والذي شارك 9 مرات في مباراة كل النجوم (اول ستار) معدلاً في المباراة الواحدة مع هيوستن الموسم الماضي بلغ 18,6 نقطة، مع 7,9 تمريرة حاسمة، و5,4 متابعة. ويحتل كريس بول المركز السادس في البطولة على صعيد التمريرات الحاسمة، والثاني في الرميات الحرة بنسبة 91,9 بالمئة، ويأتي في المركز الحادي عشر في سرقة الكرة، ونجح في مارس بالوصول إلى الـ 2000 سرقة لينضم الى جيسون كيد وغاري بايتون وجون ستوكتون الذين حققوا 8 آلاف تمريرة حاسمة و2000 سرقة على الأقل في مسيرتهم.

ويشغل بول المركز السادس في تاريخ البطولة من حيث التمريرات الحاسمة (8708)، والثاني عشر في سرقة الكرة (2008)، لكنه يتقدم في الحالتين على جميع اللاعبين الحاليين. ويسجل لكريس بول بأنه اللاعب الوحيد في تاريخ الدوري الأميركي للمحترفين الذي يبلغ معدله في المباراة الواحدة في مسيرته 18 نقطة مع 9 تمريرات حاسمة و4 متابعات، فضلاً عن سرقتين للكرة. وخسر هيوستن بصعوبة في نهائي المنطقة الغربية بعد مباراة سابعة حاسمة أمام جولدن ستايت الذي احتفظ بلقبه على حساب كليفلاند كافالييرز، وحقق هيوستن نتائج رائعة في الدور العادي من الموسم في المباريات التي شارك فيها كريس بول، ففاز في 50 من 58 مباراة، كما أنه حقق 23 فوزاً في 25 مباراة، سجل فيها بول 20 نقطة على الأقل.