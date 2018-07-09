«فريق الكهف».. للأمل بقية

تايلاند (وكالات)
نجح غواصون في إنقاذ 8 من بين 12 صبياً حوصروا لأكثر من أسبوعين في كهف تحت الأرض، غمرته المياه في تايلاند، في حين يسابق هؤلاء الغواصون الزمن لإنقاذ الصبية المتبقين، ومدرب كرة قدم كان يرافقهم.
وأخرج 13 غواصاً أجنبياً وخمسة من أفراد القوات الخاصة التابعة للبحرية التايلاندية الفتية، عبر ممرات ضيقة مغمورة بالمياه. في مهمة أودت بحياة غواص سابق بالبحرية التايلاندية.
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ولم تعلن السلطات هويتهم، فيما قال بعض أولياء أمور: «إن السلطات لم تبلغهم من الذين تم إنقاذهم، ولم يسمح لهم بزيارتهم في المستشفى»، وقال نارونجساك الأسبوع الماضي: «إنهم سيخرجون الأفضل حالاً صحياً من بين الفتية أولاً».
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ويتألف فريق الإنقاذ الرئيس من 13 غواصاً أجنبياً، وخمسة من أفراد القوات الخاصة التابعة للبحرية التايلاندية، ويحاولون إخراج الفتية عبر ممرات ضيقة مغمورة بالمياه، في مهمة أودت بحياة غواص سابق بالبحرية التايلاندية الجمعة الماضي.