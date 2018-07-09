«فريق الكهف».. للأمل بقية

تايلاند (وكالات)

نجح غواصون في إنقاذ 8 من بين 12 صبياً حوصروا لأكثر من أسبوعين في كهف تحت الأرض، غمرته المياه في تايلاند، في حين يسابق هؤلاء الغواصون الزمن لإنقاذ الصبية المتبقين، ومدرب كرة قدم كان يرافقهم.

وأخرج 13 غواصاً أجنبياً وخمسة من أفراد القوات الخاصة التابعة للبحرية التايلاندية الفتية، عبر ممرات ضيقة مغمورة بالمياه. في مهمة أودت بحياة غواص سابق بالبحرية التايلاندية.

وكان هؤلاء الفتية الذين تتراوح أعمارهم بين 11 عاماً و16 عاماً قد اختفوا مع مدربهم البالغ من العمر 25 عاماً، بعد تدريب في 23 يونيو الماضي، عقب ذهابهم لاستكشاف مجمع الكهوف قرب الحدود مع ميانمار، بمناسبة عيد ميلاد أحد الصبية. وعثر غواصان بريطانيان على موقع الفتية ومدربهم، وعددهم الإجمالي 13 فرداً، يوم الاثنين الماضي، على ضفة موحلة، داخل غرفة ملأتها مياه الفيضان جزئياً، على عمق كيلومترات عدة داخل المجمع، وكانت المشكلة هي كيف يمكن إخراجهم، فيما هطل مزيد من الأمطار في المنطقة. وقالت السلطات: «إن الغواصين أمسكوا الصبية الذين أخرجوهم من الكهف، وكان عليهم ارتداء أقنعة اكسجين». وهطلت أمطار غزيرة على المنطقة خلال الليل، ما زاد من المخاطر في العملية التي وصفت بأنها «حرب مع الماء والوقت» لإنقاذ الفتية، وقال وزير الداخلية أنوبونج باوتشيندا للصحفيين: «إن الصبية الذين تم إنقاذهم بصحة جيدة في مستشفى، لكنه لم يدل بتفاصيل».

ولم تعلن السلطات هويتهم، فيما قال بعض أولياء أمور: «إن السلطات لم تبلغهم من الذين تم إنقاذهم، ولم يسمح لهم بزيارتهم في المستشفى»، وقال نارونجساك الأسبوع الماضي: «إنهم سيخرجون الأفضل حالاً صحياً من بين الفتية أولاً».

وقال سومبون سومبيانجاي (38 عاماً)، وهو والد أحد الفتية المحاصرين: «إن المنقذين قالوا للآباء والأمهات قبل بدء المهمة، إنهم سيخرجون «أقوى أطفال» أولاً».

ويتألف فريق الإنقاذ الرئيس من 13 غواصاً أجنبياً، وخمسة من أفراد القوات الخاصة التابعة للبحرية التايلاندية، ويحاولون إخراج الفتية عبر ممرات ضيقة مغمورة بالمياه، في مهمة أودت بحياة غواص سابق بالبحرية التايلاندية الجمعة الماضي.