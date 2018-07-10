مشاركة إيجابية لـ «دراجات الوثبة» في تحدي جبال الدولميت

أبوظبي (الاتحاد)
شارك فريق الوثبة للدراجات الهوائية في النسخة الـ32 من تحدي جبال الدولميت الذي أقيم في إيطاليا بمشاركة أكثر من تسعة آلاف متسابق وهو المخصص للهواة ويحظى عادة بحضور شرفي من الدراجين العالميين المحترفين.
مثل فريق الوثبة في هذا التحدي خمسة دراجين، حيث استطاع كابتن الفريق عابد العرياني إكمال المسافة الأطول والبالغة 138 كم وسط مرتفعات وصلت إلى 4300 متر فوق سطح البحر في وقت قياسي بلغ 8 ساعات ودقيقة واحدة، في حين نجح بقية أعضاء الفريق في إكمال التحدي بأوقات مختلفة.
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ويضم الفريق مجموعة من الشباب الإماراتيين إلى جانب عدد من المقيمين بالدولة وينقسم إلى فرق خاصة بالرجال والسيدات والشبان وفريق خاص من أصحاب الهمم الذين رسخوا حضوراً قوياً في الفعاليات المختلفة التي يواكبها عدد كبير من المهتمين.