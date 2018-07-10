مشاركة إيجابية لـ «دراجات الوثبة» في تحدي جبال الدولميت

أبوظبي (الاتحاد)

شارك فريق الوثبة للدراجات الهوائية في النسخة الـ32 من تحدي جبال الدولميت الذي أقيم في إيطاليا بمشاركة أكثر من تسعة آلاف متسابق وهو المخصص للهواة ويحظى عادة بحضور شرفي من الدراجين العالميين المحترفين.

مثل فريق الوثبة في هذا التحدي خمسة دراجين، حيث استطاع كابتن الفريق عابد العرياني إكمال المسافة الأطول والبالغة 138 كم وسط مرتفعات وصلت إلى 4300 متر فوق سطح البحر في وقت قياسي بلغ 8 ساعات ودقيقة واحدة، في حين نجح بقية أعضاء الفريق في إكمال التحدي بأوقات مختلفة.

الجدير ذكره، أن هذه المشاركة تعتبر الأولى لفريق الوثبة للدراجات في هذه الفعالية، وهو الفريق الذي تأسس في أبريل 2016، حيث يتخذ من أبوظبي مقراً له كما سبق له المشاركة في العديد من السباقات المحلية والعالمية، ويهدف إلى نشر ثقافة الأنشطة الرياضية المجتمعية في الدولة بشكل عام ورياضة الدراجات الهوائية بشكل خاص لما فيها من آثار إيجابية تنعكس على صحة الفرد وتعزز من حضوره المهني والاجتماعي.

ويضم الفريق مجموعة من الشباب الإماراتيين إلى جانب عدد من المقيمين بالدولة وينقسم إلى فرق خاصة بالرجال والسيدات والشبان وفريق خاص من أصحاب الهمم الذين رسخوا حضوراً قوياً في الفعاليات المختلفة التي يواكبها عدد كبير من المهتمين.