17 لاعباً في قائمة منتخب الطائرة استعداداً لـ «التحدي الآسيوي»

أسامة أحمد (دبي)

يجري منتخب الطائرة تحضيراته بمجمع ناس حيث يخوض 5 تدريبات في الأسبوع وفق البرنامج الموضوع من الجهاز الفني استعداداً للمشاركة في بطولتي كأس التحدي الآسيوي التي تستضيفها سيريلانكا خلال الفترة من 15- 22 سبتمبر المقبل والعربية الحادية والعشرين المقامة بجمهورية مصر العربية خلال الفترة من 26 أكتوبر إلى 3 نوفمبر المقبل في إطار استراتيجية 2020 حتى تحقق منتخباتنا الوطنية المختلفة أهدافها المنشودة في ظل الاهتمام الكبير الذي تجده من يوسف الملا رئيس الاتحاد وأعضاء مجلس الإدارة والشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم رئيس لجنة المنتخبات بعد أن رفعت اللجنة شعار التحضيرات المبكرة لجميع المنتخبات وفق النهج المرسوم.

ويقود الجهاز الفني الجزائري مراد سنون بمساعدة المواطن محمد عتيق، وعوض المنصوري مديرا للمنتخب، وعدنان سمحان منسق المنتخبات الوطنية.

وتضم القائمة الأولية التي تم اختيارها 17 لاعباً، هم عادل محمد عطا الله، خميس عبدالله البلوشي، محمد سليمان علي راشد، سالم جوهر «العين»، عامر غلام، علي محمد صالح، حمدان غانم، ماجد سعيد، محمد عباس «النصر»، ماجد ثاني، خالد أحمد حمزة، خالد يوسف علي صقروه، محمد خميس، محمد نعيم، راشد مبارك «شباب الأهلي»، وليد ربيع «الوصل»، مبارك سلطان المنصوري «بني ياس».

وأوضح عبد العزيز السلمان نائب رئيس الاتحاد نائب رئيس لجنة المنتخبات، أن المنتخب سيوالي تدريباته بمعدل 5 مرات في الأسبوع لمدة 3 أسابيع على أن ينتظم في معسكره الداخلي خلال الفترة من 12- 19 أغسطس المقبل، مبيناً أن المعسكر الخارجي سيكون في شرق آسيا اعتباراً من 25 أغسطس ليغادر من شرق آسيا إلى سيريلانكا مباشرة للمشاركة في بطولة التحدي الآسيوي الأولى، والتي تقام من أجل تحسين التصنيف متطلعاً أن تحقق هذه المشاركة جميع الأهداف المنشودة وفق النهج المرسوم من لجنة المنتخبات برئاسة الشيخة شمسة آل مكتوم التي تولي اهتماماً كبيراً بالمنتخبات المختلفة، والتي وضعت خريطة طريق لتطويرها، وبرنامجاً دقيقاً للمنتخبات المختلفة لتنفيذ التحضيرات من أجل خوض المشاركات المختلفة بصورة مثالية يكون لها المردود الإيجابي على اللعبة بصورة عامة، وخصوصاً أن الأندية الشريك الأصيل مع اللجنة حتى تحقق التحضيرات المختلفة الأهداف المنشودة وفق البرنامج الموضوع من الاتحاد واللجنة والأجهزة الفنية، وخصوصاً أن منتخبات المناطق تعتبر بكل المقاييس مكسباً لمنتخبات المراحل السنية المختلفة، وإن المنتخب الأول سيقطف ثمار هذه التجربة المفيدة قريباً.

وأشار إلى أن كأس التحدي الآسيوي تعد بكل المقاييس محطة إعدادية مهمة من أجل رسم صورة طيبة عن اللعبة في النسخة الجديدة للبطولة العربية التي يتطلع اللاعبون خلالها لتقديم كل ما عندهم لتحقيق المراد.