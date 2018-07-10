العربي يدشن تجمعه الداخلي اليوم

سامي عبدالعظيم (رأس الخيمة)

يدشن فريق العربي تحضيراته للموسم الجديد مساء اليوم بقيادة المدرب العراقي جمال علي، ويسعى مجلس الإدارة لتجديد عقود اللاعبين المواطنين، إلى جانب التعاقد مع الأجنبي الثاني خلال الأيام المقبلة، في حين يستمر اللاعب الإيفواري براهيما دياكيتي لموسم آخر إثر مردوده القوي في الفريق الموسم الماضي.

وقال عبدالله سالم، المدير التنفيذي للنادي: عدم الإعلان عن تجديد التعاقد معهم لا يعني الاستغناء عنهم أو عدم الرغبة بوجودهم مع الفريق في الموسم الجديد، نسعى بكل ما نملك لتوفير الأجواء المناسبة للاعبين انطلاقاً من التجمع الأول، ويجب أن تكون ضربة البداية قوية حتى تتسق مع استراتيجية النادي الرامية بوصول الفريق إلى الموقع المناسب الذي يلبي طموحاته.