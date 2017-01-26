إعلان أسماء الفنانين في منحة سلامة بنت حمدان

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت مؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان عن أسماء الفنانين المشاركين في الدفعة الرابعة من برنامج منحة سلامة بنت حمدان للفنانين الناشئين لموسم 2016-2017. وتضم الدفعة 16 فناناً ناشئاً مقيماً في دولة الإمارات، و8 إماراتيين، وآخرين من المملكة العربية السعودية، وفلسطين، والعراق، وسوريا، وباكستان، وكينيا، وبريطانيا، وكندا.

ويقام برنامج المنحة بالتعاون والشراكة مع كلية رود آيلاند للتصميم بالولايات المتحدة، واحدة من أكثر الجامعات الفنية المرموقة في العالم، وينتظم المشاركون في دورات أكاديمية نظرية وورش عمل تنفيذية، يقدمها مشرفون محترفون على مدار 11 شهراً بداية من نوفمبر الماضي وحتى سبتمبر 2017. وكانت المؤسسة قد تلقت 140 ترشيحاً و90 طلباً للتسجيل.

وقالت خلود العطيات، مدير الفنون والثقافة والتراث لدى المؤسسة: «نحن سعداء بهذا الإقبال الكبير الذي تشهده المنحة عاماً بعد عام، واهتمام طلبة ومجتمع الفنون بمتابعة كل ما تقدمه المؤسسة من فرص تنموية، مما يشجعنا على تقديم المزيد للطلبة المتميزين، حيث لن يتوقف برنامج المنحة عند تخريج الدفعة الرابعة في شهر سبتمبر 2017، وإنما سيتعداه، ليقدم أيضاً للفنانين الذين تم قبولهم لنيل درجة الماجستير في الفنون الجميلة من مختلف جامعات العالم المرموقة، منحة دراسية كاملة، بعد حصولهم على موافقة من المرشدين الأكاديميين».

خاض الطلبة المتقدمون لبرنامج منحة سلامة بنت حمدان للفنانين الناشئين عملية تقييم متعددة المراحل ومراجعات دقيقة للطلبات، تم بعدها لقاء المترشحين مع لجان التحكيم لاختيار الفائزين بالمنحة، وقد أسفرت المراجعات عن قبول 13 فنانة، و3 فنانين ناشئين، تتراوح أعمارهم بين 21 و 32 عاماً.

المقبولون

آمنة الصالح، أريب مسعود، عائشة المهيري، دينا خورشيد، فاطمة عمر، فورتين بينيمان، غادة دا، هاشل اللمكي، حاتم حاتم، ميثاء عبد الله، ملدا الصمادي، منى البيتي، رند عبد الجبار، مريم الزعابي، سارة الأحبابي، شيخة الكتبي.