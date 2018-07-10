قادة العالم بالملاكمة يجتمعون في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن اتحاد الملاكمة استضافة العاصمة أبوظبي الخميس والجمعة القادمين، اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للملاكمة في فندق روتانا بارك، بحضور ومشاركة أنس العتيبة رئيس الاتحاد ويناقش الاجتماع عدد من المواضيع قبل خوض مرحلة الانتخابات القادمة.

واعتمد اتحاد الملاكمة أعضاء اللجنة المشرفة والمنظمة على الاجتماع برئاسة الأمين العام حسين الحمادي، وتضم كلا من وائل السماني وسلطان الحرمي وعمر الجابري وعلي سلامة وبسام غانم وخالد كونهالي.

ورحب حسين الحمادي الأمين العام للاتحاد بالمجتمعين وقال: سعداء للغاية أن نستضيف أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للمرة الثالثة في فترة زمنية قصيرة لاتتجاوز سنة وهي اجتماع الجمعية العمومية الطارئة مارس 2018 والمكتب التنفيذي الذي عقد بدبي ديسمبر 2017 الماضي، وتم الانتهاء من كل الترتيبات الإدارية لإنجاح الاجتماع القادم بحيث يظهر بشكل مميز بما يتناسب وما تتمتع به الإمارات من مكانة في هذا المجال الحيوي، وتقدم بالشكر للهيئة العامة للرياضة ولمجلس أبوظبي الرياضي ووزارة الخارجية وعمليات مطار أبوظبي الدولي والجهات المساندة بما يساهم في نجاح الاستضافة.