الوحدة يبدأ أولى خطوات الموسم الجديد

علي الزعابي (أبوظبي)

يدشن نادي الوحدة تحضيراته اليوم، استعداداً للموسم المقبل بملاعب أكاديمية النادي بالشهامة، بعد اختتام الفحوص الطبية الدورية للاعبين التي أجريت في الأيام الماضي، ومن المنتظر أن يبدأ المدرب الروماني ريجيكامب تدريبات خفيفة في الأيام القادمة قبل التوجه الى النمسا لبدء معسكره التدرييبي، حيث ستسافر البعثة يوم الجمعة القادم في المعسكر الذي يستمر حتى 13 أغسطس القادم.

ويخوض الفريق من 4 الى 5 مباريات في المعسكر التدريبي هناك لم يتم الاستقرار على هويتها حتى الأن بانتظار موافقة المدرب على ذلك، بينما من المؤكد أن العنابي سيخوض مباراة أمام أحد الأندية السعودية، وتدرس إدارة النادي خوض مباراة ودية داخل الدولة بعد العودة من المعسكر، استعداداً لمواجهة السوبر أمام العين 24 أغسطس.

وكان المدير الفني لورينت ريجيكامب قد اختار 26 لاعباً في القائمة الأولية التي ستسافر مع الفريق إلى المعسكر الخارجي بانتظار الإعلان عن القائمة النهائية، حيث تضم القائمة الأولية، محمد حسن الشامسي، وراشد علي وسعيد المسماري في حراسة المرمى، وحمدان الكمالي وسالم سلطان وأحمد راشد وخالد إبراهيم ومحمد برغش، والكوري شانج رم وعبد الله الحمادي، وسالم عبد الله وحسين عباس الوافد الجديد من نادي النصر، وماجد عبد الله سالم، وراشد عبد الله وعبد الله الكربي في خط الدفاع، وسلطان الغافري، ومحمد عبد الباسط وأحمد العكبري وناصر عبد الهادي ومحمد هلال، وطارق الخديم، وإسماعيل مطر في خط الوسط، والمغربي مراد باتنا والأرجنتيني سباستيان تيجالي، ومحمد راشد وخليل إبراهيم في خط الهجوم.