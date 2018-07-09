الوحدة يبدأ أولى خطوات الموسم الجديد

علي الزعابي (أبوظبي)
يدشن نادي الوحدة تحضيراته اليوم، استعداداً للموسم المقبل بملاعب أكاديمية النادي بالشهامة، بعد اختتام الفحوص الطبية الدورية للاعبين التي أجريت في الأيام الماضي، ومن المنتظر أن يبدأ المدرب الروماني ريجيكامب تدريبات خفيفة في الأيام القادمة قبل التوجه الى النمسا لبدء معسكره التدرييبي، حيث ستسافر البعثة يوم الجمعة القادم في المعسكر الذي يستمر حتى 13 أغسطس القادم.
ويخوض الفريق من 4 الى 5 مباريات في المعسكر التدريبي هناك لم يتم الاستقرار على هويتها حتى الأن بانتظار موافقة المدرب على ذلك، بينما من المؤكد أن العنابي سيخوض مباراة أمام أحد الأندية السعودية، وتدرس إدارة النادي خوض مباراة ودية داخل الدولة بعد العودة من المعسكر، استعداداً لمواجهة السوبر أمام العين 24 أغسطس.
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