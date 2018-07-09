قائد عام شرطة رأس الخيمة يُكرّم العرياني

رأس الخيمة (الاتحاد)

أكد اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي، قائد عام شرطة رأس الخيمة، ضرورة تعزيز الجهود الرياضية ضمن نطاق القطاع الأمني برأس الخيمة، وتقديم أفضل المقترحات التطويرية، والحرص على المشاركة في برامج الاتحاد الرياضي.

جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الرياضي، الذي ترأسه النعيمي، مع اتحاد الشرطة الرياضي، بحضور العميد خالد علي شهيل نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الشرطة الرياضي والعميد عارف علي الريس مدير إدارة الاتحاد، حيث تم استعراض نتائج جهود اتحاد الشرطة والاطلاع على خطط الموسم الرياضي، والخطط المستقبلية التطويرية. وكرم النعيمي، البطل الرياضي العالمي، منتسب القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، مساعد أول ظاهر عبد الله العرياني، بطل العالم على مستوى وزارات الداخلية في بطولة العالم للرماية التي أقيمت في بلاروسيا، وذلك بحضور العميد جمال أحمد الطير مدير عام الموارد والخدمات المساندة بشرطة رأس الخيمة وكبار الضباط. وأكد حرص شرطة رأس الخيمة على دعم وتحفيز العناصر الشرطية ذات القدرات الرياضية المتميزة، للمشاركة في مختلف الأنشطة الرياضية المحلية والدولية والعالمية، بهدف تكوين فرق قوية باسم الدولة تنافس في البطولات العالمية على نحو مشرف يحقق الأهداف المرجوة، فضلاً عن حرصها على تكريم المتميزين رياضياً، ودعمهم مادياً ومعنوياً للارتقاء بهم إلى الصدارة في المراكز العالمية، مشيداً بالإنجاز الكبير الذي أضافه العرياني إلى أجندة القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، حيث يعد من أفضل عناصر الرماة بشرطة رأس الخيمة، ممثلاً بذلك وزارة الداخلية، واتحاد الشرطة خير تمثيل في المحافل العالمية خصوصاً أنه شارك في السابق بأولمبياد لندن.