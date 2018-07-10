إعادة تشكيل «إدارة الإمارات» برئاسة الشمسي

رأس الخيمة (وام)

أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة قراراً بتشكيل مجلس إدارة نادي الإمارات برئاسة محمود حسن الشمسي، ومحمد إسماعيل العوضي نائباً أول لرئيس مجلس الإدارة، وعمر المزكي نائباً ثانياً لرئيس مجلس الإدارة، وعضوية أحمد محمد شملان وعمر صالح وخليل الطويل، وفاطمة علي وناصر النقبي.

كما أصدر سموه قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة نادي الإمارات لكرة القدم برئاسة محمد إسماعيل العوضي، وتسمية عمر المزكي نائباً لرئيس مجلس إدارة الشركة، وعضوية أحمد محمد شملان، وأنور الدربي وناجي محمد وناصر النقبي. وثمن محمود حسن الشمسي رئيس مجلس إدارة نادي الإمارات الثقة الغالية التي أولاها صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ أحمد بن صقر القاسمي الرئيس الأعلى لمجلس إدارة نادي الإمارات بتشكيله الجديد، مؤكداً أن هذه الثقة تمنحهم الدافع والحافز لجعل النادي صرحاً رياضياً يخدم طموحات وتطلعات الرياضيين وجميع الفئات المجتمعية في الإمارة إيماناً من النهج الوطني، وانطلاقاً من الخطط الاستراتيجية التي سينتهجها النادي خلال المرحلة المقبلة.

وقال: مجلس الإدارة سيعمل بمسار تحقيق النجاحات والإنجازات بروح الفريق الواحد مع شركات كرة القدم والألعاب الرياضية والاستثمار لدعم مكانة النادي وتعزيز وجهته بين الأندية الرياضية المتقدمة، مؤكداً أن النادي سيقوم بمواصلة عمله وتنفيذ مبادراته ومشاريعه التطويرية لكافة الألعاب على مستوى الإمارة.