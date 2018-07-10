اعتذار الرئيس الجديد للجنة الانضباط

معتز الشامي (دبي)

اعتذر أحمد مفتاح الزعابي رئيس لجنة الانضباط المعين بقرار من الجمعية العمومية الماضية، عن عدم العمل في رئاسة اللجنة، بعد أسبوعين تقريباً من تعيينه، وقدم الزعابي رسالة الاعتذار رسمياً لاتحاد الكرة. وعلمت «الاتحاد» أن مجلس إدارة الاتحاد قرر تكليف المستشار عبيد بوست، والذي كان محامي النصر في قضية اللاعب البرازيلي فاندرلي. على الجانب الآخر، أكد مصدر باتحاد الكرة أن تعيين حمدان الزيودي في عضوية لجنة الانضباط كان سلمياً، وذلك كون الزيودي استقال قبل أيام من العمومية من عضوية لجنة الانتخابات، ولكن لم تخطر العمومية بذلك لعدم قانونية وضع ذلك ضمن جدول الأعمال.