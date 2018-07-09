«الأولمبي» يختتم معسكره الهولندي

دبي (الاتحاد)

اختتم المنتخب الوطني الأولمبي بنجاح معسكره الخارجي في هولندا الذي استمر للفترة من 25 يونيو إلى 8 يوليو الجاري، ضمن المرحلة الثالثة للتحضيرات المستمرة استعداداً لدورة الألعاب الآسيوية التي ستنظم في جاكرتا للفترة من 14 أغسطس إلى 2 يوليو القادمين، ووصلت بحمد الله بعثة الأبيض الأولمبي أمس اليوم عبر مطار دبي الدولي. خاض المنتخب 3 مباريات ودية مع أندية أوروبية من روسيا وبلجيكا وهولندا، تعادل في مباراة وخسر مباراتين، ويدخل المنتخب معسكراً إعدادياً خارجياً في ماليزيا للفترة من 30 يوليو إلى 12 أغسطس القادم، بعدها تسافر بعثة المنتخب إلى جاكارتا للمشاركة في بطولة الآسياد.