أسفلت أبيض لتخفيض الحرارة 7 درجات

لوس أنجلوس (أ ف ب)
يجري خبراء بيئيون حالياً تجربة للمساهمة في مكافحة الاحترار المناخي ترتكز على طلاء الطرقات بالأبيض لتخفيف آثار الحرارة الخانقة على الأسفلت، في خطوة غير مسبوقة تأمل مدينة لوس أنجلوس الأميركية في أن تشكل مثالاً يحتذى به في مناطق أخرى.
ويخزن الأسفلت الأسود الاعتيادي 80 % إلى 95 % من نور الشمس، فيما تعكس الألوان الفاتحة هذا النور، ما يؤدي إلى تخفيض درجة الحرارة على الأرض بدرجة كبيرة وفق المروجين لهذه التقنية.. ويقول جيف لوزار نائب رئيس الشركة التي توفر الطلاء خلال عرض تجريبي سنرى فارقاً في الحرارة بواقع سبع درجات مئوية، عندما يتحول الأسفلت الأسود إلى اللون الأبيض.
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