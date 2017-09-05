أسفلت أبيض لتخفيض الحرارة 7 درجات

لوس أنجلوس (أ ف ب)

يجري خبراء بيئيون حالياً تجربة للمساهمة في مكافحة الاحترار المناخي ترتكز على طلاء الطرقات بالأبيض لتخفيف آثار الحرارة الخانقة على الأسفلت، في خطوة غير مسبوقة تأمل مدينة لوس أنجلوس الأميركية في أن تشكل مثالاً يحتذى به في مناطق أخرى.

ويخزن الأسفلت الأسود الاعتيادي 80 % إلى 95 % من نور الشمس، فيما تعكس الألوان الفاتحة هذا النور، ما يؤدي إلى تخفيض درجة الحرارة على الأرض بدرجة كبيرة وفق المروجين لهذه التقنية.. ويقول جيف لوزار نائب رئيس الشركة التي توفر الطلاء خلال عرض تجريبي سنرى فارقاً في الحرارة بواقع سبع درجات مئوية، عندما يتحول الأسفلت الأسود إلى اللون الأبيض.

ولفت جورج بان - فايس الأستاذ المساعد في الهندسة المدنية والبيئية في جامعة «يو اس سي» إلى أن الطرقات الباردة تقدم نتائج واعدة على صعيد مكافحة الاحترار المناخي في المدن، حيث الأسفلت، وتركز السكان والسيارات يؤدي إلى ظاهرة تسمى الجزر الحرارية الحضرية. ولوس أنجلوس التي تتخطى الحرارة فيها الأربعين درجة مئوية خلال الصيف أحياناً هي من أولى المدن الكبرى في العالم التي تختبر هذه «الطرقات الباردة» من خلال طلاء بعض شوارع المدينة بسائل خاص باللون الرمادي المائل إلى الأبيض.