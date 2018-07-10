ميرور: أفضل من جيل 1966 !

عمرو عبيد (القاهرة)

قالت صحيفة ميرور الإنجليزية إن هذا الجيل الذي يمثل الأسود الثلاثة قد يصنع مجداً يفوق ما حققه جيل 1966 في حال فوزه بكأس العالم، ونقلت على لسان ساوثجيت إن الشعب الإنجليزي ينتظر تلك اللحظة التاريخية على أحر من الجمر، فهم يغزون الشوارع احتفالاً بكل خطوة ناجحة للأسود في مونديال روسيا، والجميع في انتظار بلوغهم للنهائي ولحظة التتويج التي لم يتوقعها أحد على الإطلاق، ويرى المدرب الإنجليزي أن العصر الحديث بما يحتويه من وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام العالمي المفتوح على مصراعيه، سيجعل من هؤلاء النجوم الشباب أساطير تفوق شهرتهم الجيل الرائع القديم في 1966 ! ونشرت الصحيفة الإنجليزية تقريراً علمياً يكشف ما تعبر عنه لغة جسد ساوثجيت خلال إدارته لمباريات الأسود ، قالت فيه الخبيرة جودي جيمس إن المدرب يحمل الكثير من الثقة وهو ما يجعله يظهر بشكل هادئ للغاية، ويتأكد ذلك من خلال ملابسه البسيطة الأنيقة مع وضعه يديه داخل جيبه، وكل هذا ينعكس على لاعبيه داخل الملعب الذين بدوا واثقين تماماً من الفوز على السويد في آخر مباراة، لكن الخبيرة أشارت إلى أن هذا الهدوء يخفي قدراً كبيراً من التوتر الذي يظهر من خلال حركة عينيه وسرعة حركة الشفاة.

مترو: بصمة جوارديولا

انتشرت تقارير إعلامية عدة خلال الأيام القليلة الماضية عقب بلوغ المنتخب الإنجليزي نصف نهائي المونديال بعد غياب طويل، وهذا النجاح دفع كثيرين للحديث عن وجود الإسباني العبقري، بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، في منافسات البريميرليج، وظهور تأثيره وبصمته في تغيير فكر الكرة الإنجليزية كلها، وخاصة الأسود الثلاثة، وقامت مترو بإبراز تصريحات النجم السابق لمانشستر يونايتد، بول سكولز، قال فيها إن النجاح الذي وصلت إليه الكرة الإنجليزية يعود الفضل فيه إلى بيب الذي قدم كرة قدم مختلفة وهجومية، ويرى سكولز أن تكتيك ساوثجيت وإشراك ثلاثة لاعبين فقط في خط الدفاع هو نسخ لتجربة جوارديولا مع السيتي !

ويقول سكولز إن الأمر لا يقتصر على لاعب الخط الخلفي، بل إن الطريقة التي يلعب بها حارس مرمى الأسود الثلاثة تشبه كثيراً ما يلقنه بيب لحراسه، مع البلومون أو قبلها في كتالونيا ثم ميونيخ، وأشار نجم المان السابق أن ساوثجيت لم يخفِ سراً عندما أعلن عن تواصله مع المدرب الإسباني المميز من أجل الاستفادة من إمكانياته العقلية واستراتيجيته التدريبية.