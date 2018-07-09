أبو ريدة يفاوض زلاتكو في روسيا.. ويحتفظ بفرص رينارد

القاهرة (الاتحاد)

قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، استبعاد حسام حسن المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي بشكل نهائي من قائمة المدربين المرشحين لشغل منصب المدير الفني للمنتخب المصري، وخلافة الأرجنتيني هيكتور كوبر المدرب السابق والذي انتهى تعاقده بعد الخروج المهين من نهائيات كأس العالم في روسيا واحتلال مؤخرة المجموعة الأولى من دون نقاط.

جاء قرار مجلس الجبلاية باستبعاد مدرب المصري من الترشيحات بعد هجومه العنيف خلال الساعات الماضية، على حازم إمام عضو مجلس الإدارة والمكلف باختيار المدير الفني الجديد للمنتخب، والتقليل منه والتأكيد على أنه أقل من اختيار المدرب الجديد، متسائلاً: «من هو حازم إمام حتى يختار المدير الفني الجديد للمنتخب؟ عضو مجلس الجبلاية يتسول المدربين في فرنسا، بهدف الابتعاد عن الهدف الأساسي وإبعاده بأي شكل عن تولي مهمة تدريب الفراعنة في الفترة المقبلة».

وأوضح أحمد مجاهد، عضو مجلس إدارة الاتحاد، أن الإدارة استقرت على استبعاد حسام حسن نهائياً من الترشيحات بعد هجومه على حازم إمام بطريقة غير مقبولة، وأن المجلس قرر أن يكون المدير الفني الجديد أجنبياً، وإلغاء فكرة وضع بديل مصري، خاصة أن الإدارة كانت قررت في وقت سابق، وضع مدرب مصري بديل ليتولى مهمة تدريب المنتخب، في حال فشل التعاقد مع مدرب أجنبي صاحب اسم كبير في أوروبا.

العضو أشار إلى أن هجوم حسام حسن على حازم، غير مقبول على الإطلاق، ومجلس الإدارة كلف الثعلب المتابع جيداً لدوريات أوروبا ويعلم قدرات أغلب مدربي العالم من خلال متابعته لهم، وبالتالي هو الأقدر على اختيار المدير الفني الجديد في الفترة المقبلة، حيث تتمثل مهمته في رؤية السير الذاتية للمدربين المرشحين والاختيار من بينهم، وإخطار المجلس بالاسم الأفضل للتفاوض معه، حيث شدد العضو على أن المجلس يثق كثيراً في أن حازم إمام سيختار المدرب الأفضل لقيادة المنتخب.

في ذات السياق، يستغل المهندس هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، تواجده في روسيا لحضور مباريات نصف النهائي، ونهائي بطولة كأس العالم، من أجل التفاوض مع المدرب الكرواتي زلاتكو داليتش المدير الفني لمنتخب كرواتيا، والذي يعتبر المرشح الأول حالياً لتدريب منتخب مصر خلفاً لهيكتور كوبر.

ويحضر أبو ريدة، مباراتي نصف نهائي المونديال في سان بطرسبورج وموسكو، حيث سيستغل تواجده في لقاء كرواتيا وإنجلترا، للتفاوض مع داليتش ليتولى تدريب منتخب الفراعنة عقب نهاية المباراة الهامة، أملاً في الحصول على موافقته، خاصة أنه يعتبر الأفضل والمرشح الأول بين جميع المدربين.

وفي المقابل، يمارس وكيل المدرب البرازيلي المخضرم، لويس فيليبي سكولاري، ضغوطاً هائلة على مسؤولي اتحاد الكرة، من أجل وضع اسم المدرب المتوج ببطولة كأس العالم 2002 مع المنتخب البرازيلي، ضمن قائمة المدربين المرشحين لشغل منصب مدرب منتخب مصر.

ويتواصل وكيل المدرب البالغ من العمر 69 عاماً، مع عدد كبير من وسائل الإعلام والمقربين من اتحاد الكرة بشكل دائم لوضع اسم المدرب ضمن قائمة المرشحين، مؤكداً استعداد المدير الفني الأسبق لمنتخب البرتغال، على تخفيض طلباته المالية من أجل تدريب الفراعنة بعد تخفيض القيمة المالية الإجمالية لقيمة التعاقد السنوي من 3 ملايين إلى مليونين ونصف المليون دولار، وأنه بإمكانه إقناع المدرب بتخفيض المقابل مرة أخرى، ولكن مجلس الجبلاية يتمسك باختيار مدرب شاب، ويضع الفرنسي هيرفي رينارد والكرواتي زلاتكو داليتش على رأس الأسماء المرشحة لتدريب الفراعنة.