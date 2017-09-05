ترامب ينهي برنامجاً يشرِّع إقامة 800 ألف مهاجر

واشنطن (أ ف ب)







أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس أنها ستضع حداً للبرنامج الذي وضعه باراك أوباما ويحمي مئات الآلاف من الشباب المهاجرين من دون أوراق شرعية من الترحيل، ويسمح لهم بالدراسة والعمل في الولايات المتحدة. وقال وزير العدل جيف سيشنز «لا يمكننا قبول جميع أولئك الذين يرغبون في المجيء إلى هنا، هذا هو الأمر بكل بساطة»، مندداً بالقرار الذي اتخذه أوباما من طرف واحد العام 2012.



وأوضحت وزارة العدل أنها لن تنظر في أي طلبات جديدة اعتبارا من اليوم. ولن يتأثر مصير الذين استفادوا من هذا الوضع حتى 5 مارس 2018، أي فترة ستة أشهر تمنحها الإدارة للكونجرس ليقرر التشريع في هذه المسألة.

إلا أن التوصل إلى تسوية في الكونجرس بشأن موضوع تنقسم حوله واشنطن منذ سنوات لن يكون أمرا سهلا.



ولم يصرح ترامب شخصياً بشأن هذا القرار الذي من المتوقع أن يثير عاصفة سياسية حقيقية في واشنطن.

واعتبر وزير العدل أنه «ليس من الرأفة عدم تطبيق قوانين الهجرة»، موضحاً أن تطبيق القانون ينقذ الأرواح ويحمي المجتمعات ودافعي الضرائب. وكان برنامج «الإجراء المؤجل للقادمين في مرحلة الطفولة- داكا» يهدف إلى إضفاء صفة قانونية على أوضاع المهاجرين الذين دخلوا بطريقة غير مشروعة إلى الولايات المتحدة مع أهاليهم وهم أطفال والسماح لهم بالدراسة والعمل علناً».