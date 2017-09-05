الرئيس الروسي يحذر أميركا من إمداد أوكرانيا بأسلحة دفاعية

شيامين، الصين (رويترز)

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس إن أي قرار تتخذه الولايات المتحدة لإمداد أوكرانيا بأسلحة دفاعية سيؤجج الصراع في شرق أوكرانيا وربما يدفع الانفصاليين الموالين لروسيا إلى توسيع نطاق حملتهم هناك.

وخلال زيارة لكييف الشهر الماضي قال وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس إنه يبحث إرسال أسلحة فتاكة إلى أوكرانيا لمساعدتها في الدفاع عن نفسها وهو خيار رفضه الرئيس السابق باراك أوباما.

وتخوض أوكرانيا وروسيا خلافا بسبب حرب في شرق أوكرانيا بين انفصاليين موالين لروسيا وقوات الحكومة الأوكرانية أودت بحياة 10 آلاف شخص في ثلاثة أعوام.

ولدى سؤاله عقب قمة مجموعة دول بريكس في الصين عن احتمال أن تمد الولايات المتحدة أوكرانيا بأسلحة ثقيلة قال بوتين إن واشنطن هي التي تقرر الجهة التي تبيع لها الأسلحة أو تمدها بها، لكنه حذر من الخطوة التي تريد كييف اتخاذها.

وفي تصريحات تفسر على أنها تهديد مبطن قال بوتين إن من المرجح أن يرد الانفصاليون الموالون لروسيا بتوسيع نطاق حملتهم وقال «الجمهوريات المعلنة من جانب واحد (الموالية لروسيا في شرق أوكرانيا) لديها ما يكفي من الأسلحة بما في ذلك تلك التي استولت عليها من الطرف الآخر».