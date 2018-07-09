نعم.. سجلت لإحدى القنوات الفضائية!

القاهرة (الاتحاد)

سيقف التاريخ طويلاً أمام اسم عصام الحضري، نجم منتخب مصر وصاحب العدد الهائل من الألقاب محلياً وأفريقياً وعالمياً، آخرها لقب أكبر حارس شارك في كأس العالم من خلال النسخة الحالية روسيا 2018، وبقدر النجومية والألقاب والأرقام كان نجمنا بطلاً للعديد من المواقف والوقائع والقضايا التي شغلت الرأي العام الكروي في مصر والوطن العربي.. «الاتحاد» حرصت على مقابلة الحارس المصري المخضرم، ليفتح قلبه ويكشف عما بداخله من هموم وأفكار وأسرار.

في البداية، أكد الحضري استعداده التام للتحقيق من قبل اتحاد الكرة أو من أي نوع من الجهات الرقابية حيال أزمة التسجيل أو الظهور في قنوات فضائية أثناء مشاركة مصر في نهائيات كأس العالم، وأنه ينتظر إخطاراً أو استدعاء من قبل الاتحاد أو من المنتخب للمثول أمام المحققين والإدلاء بما لديه من حقائق لا تقبل الشك من قريب أو بعيد.

وقال: «لست خائفاً من التحقيق أو الحديث عما دار في روسيا، فلم أرتكب أي نوع من الأخطاء أو التجاوزات حتى أخشى المواجهة مع أحد. نعم قمت بالتسجيل لإحدى القنوات دون الحصول على إذن من اتحاد الكرة أو إدارة المنتخب، وأتحمل مسؤولية التسجيل عن نفسي، ولكن لا علاقة لي بمن قام بالتسجيل من اللاعبين أو الظهور في القنوات، لأنه ليس جرماً يتحدث عنه العالم، حتى يركز اتحاد الكرة المصري في الأمر بهذه الصورة المثيرة للقلق».

وأكد الحضري أن لاعبي منتخب مصر الحاليين يختلفون تماماً عن الأجيال السابقة، فالمجموعة الحالية على قدر كبير من العقلية الاحترافية القادرة على التعامل مع كل الأحداث والمواقف، ويمكنهم الحديث عن مواقفهم وأزماتهم والخروج منها كما يجب بعيداً عن كلمات وعبارات الإدانة، وأنه على الاتحاد السعي الجاد وراء معالجة الأمر بقدر من الاحترافية والذكاء بدلاً من المواجهة والصدام مع نجوم على قدر كبير من النجومية على المستوى العالمي وليس المحلي.