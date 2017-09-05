بريطانيا تعتقل 4 إرهابيين من اليمين المتطرف

لندن (رويترز)

ألقت الشرطة البريطانية القبض على أربعة رجال أمس للاشتباه في انتمائهم لجماعة محظورة من اليمين المتطرف والتخطيط لأعمال إرهابية. واحتجزت الشرطة الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 22 و32 عاماً للاشتباه في تورطهم في ارتكاب والتخطيط والتحريض على أعمال إرهابية والانتماء لجماعة (ذا ناشونال آكشن) المحظورة.

وأصبحت المنظمة التابعة للنازيين الجدد أول جماعة يمينية متطرفة تحظرها بريطانيا العام الماضي بعد اغتيال النائبة البرلمانية جو كوكس التي أشادت المنظمة بمقتلها.وجرت الاعتقالات في برمنجهام وإبسويتش ونورثامبتون وبويس في ويلز.

وقالت شرطة ويست ميدلاندز «جرى التخطيط مسبقاً للاعتقالات بناء على معلومات مخابرات، ولم يكن هناك أي خطر على الأمن العام». وذكرت وزارة الدفاع البريطانية أن عدداً من الجنود ضمن المعتقلين. وقالت متحدثة باسم الوزارة إ٫ «هذه الاعتقالات نتيجة لعملية تقودها قوات شرطة وزارة الداخلية ويدعمها الجيش. الأمر الآن قيد تحقيق الشرطة المدنية ومن غير المناسب التعليق عليه أكثر من ذلك». ورفعت بريطانيا مستوى التهديد فيها إلى ثاني أعلى مستوى وهو «شديد الخطورة» أي أن هجوماً من المحتمل جداً أن يحدث. وقتل متشددون إسلاميون 35 شخصاً في لندن ومانشستر هذا العام ودهست عربة مصلين قرب مسجد في لندن مما أدى إلى مقتل شخص في يونيو.