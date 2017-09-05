ماليزيا تحبط هجوماً استهدف دورة ألعاب جنوب شرق آسيا

كوالالمبور (رويترز)

كشف المفتش العام للشرطة الماليزية محمد فوزي هارون أمس، إحباط خطة لعضو في جماعة أبو سياف المتشددة المرتبطة بتنظيم «داعش» تهدف إلى مهاجمة الحفل الختامي لدورة ألعاب جنوب شرق آسيا في كوالالمبور الأسبوع الماضي.

وأضاف هارون في بيان، أن المهاجم المشبوه فلبيني عمره 25 عاماً، شارك في عمليات قتل وخطف وقطع رؤوس رهائن أجانب في الفلبين. وسيزيد الاعتقال القلق بشأن زيادة التعاون بين المتشددين في جنوب شرق آسيا وما تخشاه الحكومات من انتشار نفوذ «داعش».

ولم يحدد محمد فوزي هوية المشبوه، لكنه قال إنه خطط لمهاجمة الحفل الختامي لدورة الألعاب في استاد بوكيت جليل الدولي، وكذلك استعراض يوم الاستقلال في اليوم التالي. ولم يقدم تفاصيل بشأن الخطط.

وألقت السلطات القبض على الرجل في مداهمة في 30 أغسطس، وهو يوم الحفل الختامي، إلى جانب سبعة آخرين يشتبه في أنهم أعضاء في جماعة أبو سياف، وبينهم مواطن فلبيني آخر. وكانت السلطات ذكرت في وقت سابق أنها اعتقلت زعيم أبو سياف الفلبينية حجار عبد المبين (25 عاماً) في مداهمة 30 أغسطس. وقالت الشرطة في وقت سابق، إنها ألقت القبض على عبد المبين مع ستة ماليزيين ومواطن فلبيني آخر تتراوح أعمارهم بين 20 و52 عاماً.