ممدوح مصباح: تعلموا من زيدان !

دبي (الاتحاد)

يرى الدكتور ممدوح مصباح طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوصل، أن معدل اللياقة البدنية ظهر جلياً التأثر به لدى عدد كبير من اللاعبين، وهذا أمر طبيعي في ظل عدم راحة اللاعبين بالشكل المناسب، وهذا الاستهلاك الكبير للاعبين جعلنا لا نستمتع ببعض هؤلاء النجوم.

وقال: «الاتحاد الدولي يبحث عن أكبر عدد من المباريات، لأنه يريد المكاسب المادية في المقام الأول، ونرى أن بعض المدربين الكبار يمنحون لاعبيهم سواء في الأندية أو المنتخبات راحة سلبية من بعض المباريات، مثلما شاهدنا في بعض حالات قام بها زين الدين زيان مدرب ريال مدريد السابق مع البرتغالي كريستيانو رونالدو».

وأضاف: «القدرة البدنية لها حدود، والسيطرة عليها صعب، فالأندية تبحث عن مصلحتها في المقام الأول، والمنتخبات كذلك لذلك الضحية واضحة أمامنا، وهي اللاعبون، وفي كل الأحوال اللاعب لا يستطيع التخاذل، ولكن علينا التعامل مع هذه القضية باهتمام».