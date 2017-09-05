ميركل تحمل على ممارسات تركيا وتتعهد قطع الطريق نحو الاتحاد الأوروبي

برلين، باريس (وكالات)

حذرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس من أن تركيا تحيد عن طريق سيادة القانون بسرعة وتعهدت دعوة شركائها في الاتحاد الأوروبي إلى بحث تعليق أو إنهاء محادثات انضمامها إلى عضويته خلال اجتماع يعقد في أكتوبر. وعبرت ميركل قبل أقل من 3 أسابيع من الانتخابات،عن غضبها من تركيا، وكشفت عن نواياها بوضوح لمجلس النواب الأحد الماضي قائلة: يجب ألا تنضم تركيا إلى عضوية الاتحاد.

وجاء هذا التصريح ضمن مناظرة بثها التلفزيون مع منافسها في الانتخابات زعيم الحزب الديمقراطي الاشتراكي مارتن شولتس، مما دفع أنقرة لاتهام ألمانيا بالشعبوية. وقالت ميركل: «تركيا تحيد عن طريق سيادة القانون بسرعة شديدة جداً»، مشيرة إلى أن حكومتها ستبذل كل ما في وسعها للإفراج عن ألمان أبرياءمعتقلين في تركيا. وقالت، إن التطورات تدعو لإعادة التفكير في علاقات ألمانيا والاتحاد الأوروبي مع تركيا. وأضافت: «سأسعى لاتخاذ موقف حاسم، لكننا نحتاج إلى التنسيق والعمل مع شركائنا» مشيرة إلى أنه إذا وجد أردوغان الدول الأعضاء على خلاف، فإن هذا «سيضعف ذلك موقف أوروبا بشدة».من جانبه، قال كريستوف كاستانير المتحدث باسم الحكومة الفرنسية أمس، إن «وضع تركيا السياسي لا يسمح بالتفكير في مفاوضات انضمامها. وأوضح لإذاعة فرنسا «يجب مواصلة الحوار»، أما «التفاوض، وهو على أي حال معلق، فلا وجود له اليوم». وقال «في السنوات العشر الأخيرة استخدمت تركيا ككبش فداء لتبرير مواقف سياسية في فرنسا. وكان يتم التلويح بتركيا لإثارة الخوف، في حين أنه تركيا في الواقع جزء من تاريخنا المشترك». وأضاف «بيد أن الأمر الأكيد هو أن الوضع السياسي اليوم في تركيا لا يتيح التفكير، وفق الأسس التي نسير عليها، في الاستمرار في المباحثات والمبادلات وفي الأمل في تعزيز اندماجها . وأنا آسف لذلك».