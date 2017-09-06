الرئيس الصيني يؤكد الحاجة إلى علاقات «سليمة ومستقرة» مع الهند

شيامين، الصين (وكالات)

أكد الرئيس الصيني شي جينبينج لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ضرورة قيام «علاقات ثنائية سليمة ومستقرة» بين البلدين، بعد انتهاء مواجهة عسكرية في منطقة الهيمالايا، حسبما أوردت الصحافة الرسمية الصينية.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة في برقية قصيرة أن شي «أكد لمودي ان علاقات سليمة ومستقرة تخدم المصلحة الأساسية لشعبي البلدين».

وفي رسالة منفصلة وضعتها على تويتر، أشارت الوكالة الرسمية إلى أن الرئيس الصيني دعا إلى وضع العلاقات بين بكين ونيودلهي على «مسار صحيح»، وذلك خلال لقائه رئيس الوزراء الهندي على هامش قمة دول بريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب افريقيا).

وأضاف شي أن «الصين تريد العمل مع الهند على أساس المبادئ الخمسة للتعايش السلمي التي وضعها البلدان لتعزيز الثقة السياسية المتبادلة والتشجيع على تعاون مفيد ودفع العلاقات الصينية الهندية قدما على مسار صحيح». وأكد ناطق باسم وزارة الخارجية الهندية أيضا أن شي ومودي أجريا «محادثات بناءة».

وأعلنت الهند والصين في 28 أغسطس نزع فتيل التوتر العسكري بين البلدين المستمر منذ أشهر في منطقة استراتيجية في جبال الهيمالايا. وكان جنود الهند والصين في حالة تأهب منذ منتصف يونيو على هضبة دوكلام الجبلية التي تقع عند مثلث حدودي بين الصين والهند وبوتان، بعد أن أرسلت الهند جنودا لتشكيل سد بشري في مواجهة أعمال شق طريق عسكرية صينية. وعقد قادة دول «بريكس» الخمس وبينها الهند والصين قمة في مدينة شيامين الصينية هيمنت عليها التجربة النووية الكورية الشمالية.