بوتين يحذر من «كارثة عالمية» وكوريا الشمالية تلوح بالمزيد

شيامين، الصين (وكالات)

حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس من «كارثة عالمية» في حال عدم التوصل إلى تسوية دبلوماسية للأزمة مع كوريا الشمالية، مؤكداً أنه يرفض المطالب الأميركية لفرض عقوبات جديدة على بيونج يانج، لأن الأمر سيكون «غير مفيد وغير فعال»، في حين أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن بلاده ستبيع اليابان وكوريا الجنوبية أسلحة «فائقة التطور» رداً على التجربة النووية الشمالية.وفي تحد جديد، قالت كوريا الشمالية أمس إنها وجهت «هدية» للولايات المتحدة، وإن المزيد في الطريق. وقال هان تاي سونج سفير جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية لدى الأمم المتحدة في جنيف أمام مؤتمر عن نزع السلاح ترعاه الأمم المتحدة بعد يومين من إجراء بلاده سادس وأكبر تجربة نووية لها، إن «إجراءات الدفاع عن النفس التي تتخذها بلادي هي هدية موجهة للولايات المتحدة دون غيرها». وأضاف أن «الولايات المتحدة ستتلقى المزيد من الهدايا من بلادي طالما تعتمد على استفزازات متهورة ومحاولات لا طائل منها للضغط علينا»

ويرى مسؤولون كوريون جنوبيون أن من المحتمل إجراء المزيد من اختبارات الأسلحة من جانب القطر الشمالي. وذكرت صحيفة «آسيا بيزنس ديلي» الجنوبية نقلا عن مصدر لم تكشف عنه أن ثمة شواهد على قيام الشمال بتحريك ما بدا أنه صاروخ باليستي عابر للقارات في اتجاه الساحل الغربي. وفي المقابل أجرت كوريا الجنوبية مناورات بحرية بالذخيرة الحية. وقال ضابط جنوبي «تدريب اليوم يجري للاستعداد للاستفزازات البحرية الشمالية وتفقد درجة استعداد بحريتنا وتأكيد إرادتنا في معاقبة العدو».

وقد بدت تصريحات الرئيس الروسي التي جاءت على هامش قمة تعقدها دول «بريكس» الخمس في الصين، وكأنها ترسم ملامح صدام في الأمم المتحدة بين موسكو وبكين من جهة، وواشنطن وحلفائها في الجهة المقابلة، علماً أنها

جاءت بعدما طلبت واشنطن أمس الأول اتخاذ «أقوى الإجراءات الممكنة» ضد كوريا الشمالية التي أعلنت أنها باتت تستطيع تزويد صاروخ برأس نووي ما أدى إلى تفاقم التوتر بين بيونج يانج والأسرة الدولية بشأن برامجها التسلحية.