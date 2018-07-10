ربع النهائي يتفوق تهديفياً على نسخ القرن الحديث

القاهرة (الاتحاد)

حافظ المونديال الروسي بنسبة كبيرة على تقاليد ربع النهائي في النسخ المونديالية خلال القرن الحديث، حيث تنتهي مباراة واحدة على الأقل بالتعادل، ومن ثم التمديد إلى الوقت الإضافي وركلات الترجيح، وهو ما تكرر في 2014 و2010 و2002، في حين شهد الدور ذاته اللجوء إلى ركلات الترجيح لحسم مباراتين في مونديال 2006.

وتفوقت النسخة الجارية في انتهاء مباراة روسيا وكرواتيا بالتعادل بهدفين لمثلهما، مقابل انتهاء المباريات في البطولات السابقة بنتيجة 1-1 أو من دون أهداف فقط، وبالتالي زاد معدل الأهداف هذه المرة أيضاً، حيث شهد ربع النهائي في البطولة الحالية تسجيل 11 هدفاً، بمعدل 2.75 هدف في المباراة، ليساير ارتفاع المعدل التهديفي الإجمالي في النسخة الروسية، مقابل خمسة أهداف فقط في الدور ذاته بمونديال البرازيل السابق ونسخة 2002 أيضاً، بمعدل 1.25 هدف في المباراة، وكان المونديال الأفريقي شهد تسجيل 10 أهداف في تلك المرحلة بمعدل 2.5 هدف، وهو الأقرب للنسخة الجارية، و6 أهداف في كأس العالم 2006!

واستمر ثبات المعدل التهديفي، بعدما سجلت المنتخبات حتى الآن 157 هدفاً في 60 مباراة، بمعدل 2.6 هدف في المباراة، كما بلغ إجمالي البطاقات الملونة 205 إنذارات و4 حالات طرد، بمعدل يقارب 3.5 بطاقة في المباراة.

وحافظ «شياطين» بلجيكا على قوة الهجوم الناري بـ 14 هدفاً، بمعدل 2.8 هدف في المباراة، يليهم أسود إنجلترا بـ 11 هدفا، و 10 أهداف لكرواتيا، ثم 9 أهداف لفرنسا، وبلغ المنتخبان البلجيكي والإنجليزي الدور نصف النهائي بعدما تشاركا في المجموعة السابعة خلال مواجهات الدور الأول، ويعتبر منتخب الأسود الثلاثة هو الوصيف الوحيد في دوري المجموعات الذي استطاع بلوغ هذه المرحلة المتقدمة من البطولة.