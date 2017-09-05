«الإفتاء» العالمية تدين الصمت الدولي بشأن الإبادة الجماعية

أحمد شعبان (القاهرة)

أدانت الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، الصمت الدولي الواضح وعدم تحرك أي من المنظمات والهيئات الدولية إزاء استمرار عمليات الإبادة الجماعية والاعتداءات الوحشية والانتهاكات بحق المسلمين «الروهينجا» في ميانمار.

ودعا الأمين العام إبراهيم نجم في بيان، كافة الدول والمنظمات الإسلامية والعربية إلى ضرورة التحرك الفوري والتنسيق التام فيما بينهم بهدف استخدام كافة الوسائل الممكنة للضغط على سلطات وحكومة ميانمار لوقف عمليات الإبادة المنظمة التي يتعرض لها «الروهينجا».

كما دعا إلى الإسراع بتقديم كافة سبل الدعم المادي والمعنوي لـ«الروهينجا» الذين يتعرضون للتطهير العرقي والإبادة الجماعية.

وندد بمنع «الروهينجا» من الإدلاء بأصواتهم في انتخابات ميانمار وممارسة حقوقهم كمواطنين في الدولة.