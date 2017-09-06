ماليزيا تستدعي سفير ميانمار بسبب العنف ضد «الروهينجا»

عواصم (وكالات)

استدعت ماليزيا أمس، سفير ميانمار للتعبير عن استيائها من العنف في ولاية أراكان «راخين» التي نزح منها قرابة 125 ألفاً من المسلمين الروهينجا. وقال وزير الخارجية حنيفة أمان، إن أعمال العنف الأخيرة تظهر أن حكومة ميانمار لم تحقق تقدماً يذكر نحو إيجاد حل سلمي للمشاكل التي يواجهها «الروهينجا»، وأضاف في بيان: «في ظل هذه التطورات، تعتقد ماليزيا أنه ينبغي تصعيد مسألة استمرار العنف والتمييز ضد (الروهينجا) إلى منبر دولي أعلى».

وأبدت السلطات الماليزية مخاوفها من تحول البلاد إلى مقر للمتشددين في ظل اضطهاد وفرار آلاف من «الروهينجا». ونقلت صحيفة «نيوز ستريتس تايمس» عن نائب وزير الداخلية نور جازلان قوله: «نشعر بالقلق مع تزايد عدد المتشددين في ميانمار؛ إذ يمكن أن تتحول ماليزيا إلى مكان يتدربون فيه ويطورون شبكتهم». وأضاف: «بما أن ماليزيا لا تزال دولة عبور بالنسبة للروهينجا الفارين من الاضطهاد في ميانمار فهي تشعر بالقلق من احتمال تسلل المسلحين إليها».

وقال: إن ماليزيا ستواصل تعاونها مع المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة لاستقبال اللاجئين، مشيراً إلى أن الداخلية وضعت نظاماً بيومترياً جديداً للاجئين، وذلك لتتبع تحركاتهم حفاظاً على أمن وسلامة البلاد. وأضاف أن هذا النظام سيمكن جهات إنفاذ القانون في ماليزيا من الكشف عن الجرائم العابرة للحدود وأنشطة الإرهاب الدولية والاتجار بالبشر، مشيراً إلى أن الحكومة وضعت تاريخ 30 سبتمبر من العام الجاري آخر موعد لتسجيل اللاجئين في النظام الجديد. وطمأن اللاجئين بعدم القلق بشأن أوضاعهم في ظل النظام الجديد الذي سيوفر لهم بطاقة هوية ويتضمن 21 ميزة أمنية، داعيهم إلى الإسراع في التسجيل، حيث لم يسجل في النظام من الشهر الماضي سوى 300 شخص.

وتمثل ميانمار بكل طوائفها العرقية أكبر عدد من اللاجئين المسجلين تحت مفوضية الأمم المتحدة في ماليزيا بواقع 45 ألف ميانماري من أصل 150 ألف لاجئ. وقامت الشرطة الماليزية باعتقال نحو 44 من «الروهينجا» عندما قاموا باحتجاجات غير مصرحة الأسبوع الماضي وسط شارع حيوي بالعاصمة كوالالمبور للتنديد بأعمال العنف الجديدة في ميانمار التي أودت بحياة المئات في الأسبوعين الماضيين.