ماليزيا تستدعي سفير ميانمار بسبب العنف ضد «الروهينجا»

عواصم (وكالات)
استدعت ماليزيا أمس، سفير ميانمار للتعبير عن استيائها من العنف في ولاية أراكان «راخين» التي نزح منها قرابة 125 ألفاً من المسلمين الروهينجا. وقال وزير الخارجية حنيفة أمان، إن أعمال العنف الأخيرة تظهر أن حكومة ميانمار لم تحقق تقدماً يذكر نحو إيجاد حل سلمي للمشاكل التي يواجهها «الروهينجا»، وأضاف في بيان: «في ظل هذه التطورات، تعتقد ماليزيا أنه ينبغي تصعيد مسألة استمرار العنف والتمييز ضد (الروهينجا) إلى منبر دولي أعلى».
وأبدت السلطات الماليزية مخاوفها من تحول البلاد إلى مقر للمتشددين في ظل اضطهاد وفرار آلاف من «الروهينجا». ونقلت صحيفة «نيوز ستريتس تايمس» عن نائب وزير الداخلية نور جازلان قوله: «نشعر بالقلق مع تزايد عدد المتشددين في ميانمار؛ إذ يمكن أن تتحول ماليزيا إلى مكان يتدربون فيه ويطورون شبكتهم». وأضاف: «بما أن ماليزيا لا تزال دولة عبور بالنسبة للروهينجا الفارين من الاضطهاد في ميانمار فهي تشعر بالقلق من احتمال تسلل المسلحين إليها».
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وتمثل ميانمار بكل طوائفها العرقية أكبر عدد من اللاجئين المسجلين تحت مفوضية الأمم المتحدة في ماليزيا بواقع 45 ألف ميانماري من أصل 150 ألف لاجئ. وقامت الشرطة الماليزية باعتقال نحو 44 من «الروهينجا» عندما قاموا باحتجاجات غير مصرحة الأسبوع الماضي وسط شارع حيوي بالعاصمة كوالالمبور للتنديد بأعمال العنف الجديدة في ميانمار التي أودت بحياة المئات في الأسبوعين الماضيين.
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