الإمارات تدين الجرائم ضد «الروهينجا» وتطالب بتدخل أممي

عواصم (وكالات)

دانت الإمارات الجرائم المرتكبة بحق مسلمي «الروهينجا»، واستخدام السلطات في ميانمار القوة والعنف ضدهم وتشريد عشرات الآلاف منهم، وأكدت استمرارها في مد يد العون وتقديم المساعدات الإنسانية لـ«الروهينجا»، ودعمها الجهود المبذولة للتخفيف عن معاناتهم والتصدي لأوضاعهم الإنسانية.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي ضرورة تصدي المجتمع الدولي مبكراً لهذه الأزمة الإنسانية المتفاقمة وتداعياتها الخطيرة، داعية الأمم المتحدة وأجهزتها إلى الاضطلاع بمسؤولياتها وواجباتها في هذا الصدد والتدخل لإيجاد حل إنساني وسياسي يحمي الأقلية المسلمة «الروهينجا» في ميانمار من أعمال العنف والتشريد والعقاب الجماعي، معتبرة أن استمرار مأساتهم والمعاناة الإنسانية التي يعيشونها أمر غير مقبول على الإطلاق.

وأكدت الأمم المتحدة ارتفاع عدد نازحي «الروهينجا» من إقليم اراكان (راخين) إلى بنجلاديش إلى نحو 125 ألفاً، محذرة من أزمة إنسانية غير مسبوقة في المخيمات المكتظة التي يعيش فيها 400 ألف من اللاجئين خلال موجات عنف سابقة على مدى سنوات. وأكدت شبكة «بورما المستقلة لحقوق الإنسان» أن الاضطهاد المنهجي للأقلية المسلمة يشهد تصاعداً في أنحاء ميانمار، ولا يقتصر على راخين فقط، متهمة بتنفيذه الحكومة وعناصر من الرهبان البوذيين وجماعات مدنية من غلاة القوميين.

وقالت فيفيان تان المتحدثة باسم الهيئة العليا لللاجئين التابعة للأمم المتحدة: «إنه تم تسجيل عبور 123 ألفا و600 شخص هربوا من أعمال العنف في (راخين) ليلجأوا إلى بنجلاديش منذ بدء دوامة العنف الجديدة في 25 أغسطس الماضي»، وأضافت محذرة من بوادر كارثة إنسانية جديدة في المخيمات التي فاقت طاقتها جراء موجات اللاجئين المتعددة «هناك حاجة ماسة لمراكز إيواء وأراض لبناء هذه المراكز». وأضافت: «هؤلاء الأشخاص ساروا لأيام.. البعض منهم لم يأكلوا منذ أن غادروا. عاشوا على مياه الأمطار والمياه المتجمعة على الأرض». وذكر المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين في دكا يوسف تريبورا، أن معسكرات اللاجئين الروهينجا في بنجلاديش امتلأت عن آخرها، وأضاف أن اللاجئين في حاجة ملحة لأماكن إيواء وطعام ورعاية طبية، موضحاً أن جميع مخيمات اللاجئين القديمة والمدارس القريبة والمراكز الاجتماعية في منطقة كوكس بازار الجنوبية الشرقية تستخدم لإيواء اللاجئين الجدد.