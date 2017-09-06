النظام يكسر حصار دير الزور وموسكو تدعم من البحر

عواصم (وكالات)

نجح جيش النظام السوري أمس، في كسر حصار فرضه تنظيم «داعش» بشكل محكم على مدينة دير الزور في شرق البلاد منذ مطلع العام 2015 تمهيدا لطرده من المدينة، في هزيمة جديدة تضاف إلى سجله ، في وقت أعلن الجيش الروسي أن سفينة حربية روسية أطلقت صواريخ صباحا على مواقع«داعش» بالقرب من دير الزور.

وجاء كسر الحصار بعد التقاء القوات المهاجمة من غرب مدينة دير الزور بتلك التي كانت محاصرة داخل مقر الفوج (137) المتصل بالأحياء الواقعة تحت سيطرة النظام. ويشكل التقدم نحو دير الزور ضربة جديدة لـ«داعش» في سوريا التي مني فيها في الأشهر الأخيرة بسلسلة خسائر ميدانية أبرزها في مدينة الرقة معقله في سوريا، حيث خسر سيطرته على أكثر من 60% من مساحتها منذ يونيو الماضي. وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) «أن الجيش كسر الحصار عن مدينة دير الزور بعد وصول قواته المتقدمة من الريف الغربي إلى الفوج 137»، وهي قاعدة عسكرية محاذية لأحياء في غرب المدينة يسيطر عليها النظام.

وأكد صحفي متعاون مع وكالة فرانس برس صباحا أن أعلاماً سورية كثيرة رفعت في الشوارع، كما نقل مشاهدته لسكان يلقون التحية الصباحية قائلين «صباح النصر» بدلا من صباح الخير. وبدأ السكان منذ أيام التحضير لاحتفالات كسر الحصار. وقال عدي العلي (31 عاما) أمس الأول عبر الهاتف من دير الزور «المدينة تستعد لتعيش العيد الحقيقي وتتخلص من طغاة العصر وتفتح باب السجن للحرية».

ويسيطر التنظيم الإرهابي منذ صيف 2014 على أجزاء واسعة من محافظة دير الزور النفطية والحدودية مع العراق وعلى نحو 60%من مساحة مدينة دير الزور.