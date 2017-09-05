حملات الاستفتاء تنطلق في كردستان

أربيل (الاتحاد، د ب أ)

انطلقت أمس، بشكل رسمي الحملة الدعائية لاستفتاء استقلال إقليم كردستان عن العراق، بينما فشل الاتحاد الوطني الكردستاني في إقناع حركة التغيير (كوران) بالعدول عن طلبها تأجيل الاستفتاء، وتفعيل برلمان الإقليم المعلق عمله منذ نحو سنتين، ما يجعل الاستفتاء غير قانوني.

ومن المقرر أن تستمر الحملة 18 يوماً حتى 22 من سبتمبر الجاري، بينما يجري التصويت في 25 من الشهر الجاري. ونظمت حملة دعائية جماهيرية للاستفتاء بعد منتصف الليل في قلعة أربيل التاريخية في مدينة أربيل عاصمة الإقليم، بمشاركة أعداد كبيرة من السكان.

وكانت مفوضية الانتخابات والاستفتاء في الإقليم، قد أعلنت أمس الأول أن نحو 5,5 مليون سيشاركون في الاستفتاء في كردستان وكركوك والمناطق الخاضعة لسيطرة البيشمركة في نينوى، وضمنهم سكان المناطق المتنازع عليها التي لا تعود لسلطة الإقليم.

من جهة أخرى، فشل الاتحاد الوطني الكردستاني الذي اجتمع أمس مع كتلة التغيير الكردية (كوران) في السليمانية، في إقناعها بالعدول عن مطالباتها بتأجيل الاستفتاء المقرر إجراؤه يوم 25 سبتمبر الجاري. وذكرت مصادر مقربة من الاجتماع، أن الحركة رفضت أيضاً تفعيل البرلمان بالصيغة التي دعا إليها الحزب الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني.