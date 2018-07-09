زلاتكو: مودريتش وراكيتيتش.. «الجسد نفسه والروح نفسها» !

موسكو (أ ف ب)

اعتبر مدرب المنتخب الكرواتي زلاتكو داليتش، الأحد، أن لاعبيه لوكا مودريتش وإيفان راكيتيتش هما الأفضل بين لاعبي خط الوسط في بطولة كأس العالم الحالية، ويخوضانها بـ «الجسد نفسه والروح نفسها».

وبلغ المنتخب الكرواتي الدور نصف النهائي السبت، بفوزه على المنتخب الروسي المضيف 4-3 بركلات الترجيح (الوقت الأصلي 1-1، الإضافي 2-2)، ليحقق إنجاز بلوغ هذه المرحلة في المونديال للمرة الثانية في تاريخه، علماً أن الأولى كانت في 1998 حين أنهى البطولة ثالثاً. وقال داليتش: «نركز على مباراة إنجلترا، فريق شاب جيد جداً، وتأهل بسهولة على حساب السويد (2-صفر في ربع النهائي). سيكون خصماً صعباً نحترمه.. لكن نعرف أيضاً أن إنجلترا تحلل أسلوب لعبنا. نحترمهم، لكن نعتقد أن لدينا نقاط قوتنا ولا نخشى أحداً». وتابع داليتش: «لم أقل إنه كان سهلاً بالنسبة لإنجلترا، لا يوجد طريق سهل لبلوغ الدور نصف النهائي في كأس العالم، إنجلترا هي منتخب قوي لديه الدوري الممتاز، وهو أقوى من البطولة المحلية لدينا، لم تكونوا تتوقعون ربما أن نكون هنا، إلا أننا نستحق ذلك».

وأضاف زلاتكو: «مجرد الوصول إلى هنا هو نجاح، منتخبات كبرى مثل الأرجنتين والبرازيل أخذت عطلة وتتواجد حالياً على شاطئ البحر، إنجلترا لديها إحدى أفضل البطولات في أوروبا، لو كانت في حوزتنا الأموال التي تتمتع بها إنجلترا، من يعرف كم كنا لنحرز من الألقاب». وتابع: «كان حلمنا، نستحقه، وفي نظرنا الأمر ليس مفاجئاً فعلاً». وقال: «خوض 120 دقيقة مرتين ليس سهلاً، بعض اللاعبين لديهم بعض القلق على الصعيد البدني، إلا أن بلوغ الدور نصف النهائي هو حافز، يمنحنا قوة جديدة، طاقة جديدة». وأضاف: «أعتقد أن راكيتيتش يقدم أفضل مستوى منذ بداية مسيرته، هو ومودريتش أفضل لاعبي خط وسط في البطولة. يتنافسان في إسبانيا، راكيتيتش مع برشلونة ومودريتش مع ريال مدريد، لكن في المنتخب الوطني لديهما الجسد نفسه والروح نفسها». واختتم: «لدي كامل الثقة بدفاعنا، أوقفنا الأرجنتيني ليونيل ميسي، أوقفنا الدنماركي كريستيان إريكسن، وسنحاول إيقاف كين، لن أقول إن لديهم نقاط ضعف، هم في نصف النهائي، الإنجليز يلعبون كرة قدم مباشرة، خطرون، سريعون، كبار البنية الجسدية، وهذا مفيد في الضربات الثابتة».